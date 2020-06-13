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冷水坑公共溫泉浴室今日解封！採實名制 上限20人

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
陽明山冷水坑公共溫泉浴室外面設有泡腳池。 圖／聯合報系資料照片
陽明山冷水坑公共溫泉浴室外面設有泡腳池。 圖／聯合報系資料照片

因應新冠肺炎疫情趨緩，陽明山國家公園管理處將於今日起重新開放冷水坑公共溫泉浴室，為配合衛生福利部疾病管制署「防疫新生活運動」，保持社交距離室內1.5公尺等措施，進入溫泉浴室遊客採「實名制」，且須量額溫及手部消毒管理，遊客切記需帶身分證件供核對。

此外，因冷水坑浴場屬於室內密閉空間，且浴池狹小，為能保持社交距離，男、女浴室容留人數均為20人，若人數已滿，則需耐心等候。

浴室重新開放時間調整為第1場次9時至12時，第2場次13時30分至16時30分，共計2場次，場間清場清潔；泡腳池開放時間為9時至17時，每周一維持公休。相關資訊可洽陽明山國家公園管理處冷水坑遊客服務站：02-2861-0036。

社交距離 溫泉 國家公園

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