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颱風外圍雲系影響 東部南部及澎湖局部短暫陣雨或雷雨

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
輕度颱風鸚鵡中心位置在東沙島南方370公里海面上（鵝鑾鼻西南方680公里海面上），以每小時20轉24公里速度，向北北西轉西北進行，7級風暴風半徑80公里。圖／取自氣象局網站
輕度颱風鸚鵡中心位置在東沙島南方370公里海面上（鵝鑾鼻西南方680公里海面上），以每小時20轉24公里速度，向北北西轉西北進行，7級風暴風半徑80公里。圖／取自氣象局網站

中央氣象局說，輕度颱風鸚鵡中心位置在東沙島南方370公里海面上（鵝鑾鼻西南方680公里海面上），以每小時20轉24公里速度，向北北西轉西北進行，7級風暴風半徑80公里。

氣象局說，今明兩天颱風外圍雲系影響，台灣東部、東南部、南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率；今天南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。

今明兩天東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率；今天基隆北海岸、宜蘭、西南部及恆春半島沿海、空曠地區易有８至１０級強陣風；今天颱風外圍環流影響，東沙島易有9到10級左右強陣風。

颱風 恆春 氣象局

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