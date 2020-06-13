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輕颱鸚鵡外圍水氣影響台灣 吳德榮：增強午後對流強度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，今年第2號颱風鸚鵡向西北前進，明晨在香港西方、廣東一帶登陸。
他說，輕颱鸚鵡對台灣的主要影響，是外圍輸送水氣北上，造成迎風面降雨，亦增強午後對流的強度；因距離遙遠，其影響程度，並未因發展為輕颱而有所改變。鸚鵡外圍輸送水氣北上，今晨迎風面的台東及恆春半島已有降雨。
今天至下周一為晴朗炎熱的天氣，最高溫約在36度左右，要注意防曬、防中暑。南來水氣增多，花東及高屏有局部陣雨；大氣不穩定，午後易有小範圍、強對流發展，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應注意雷擊、瞬間大雨等劇烈天氣。今天北部25至36度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至35度。
下周二至周四水氣減少，大氣也較穩定；各地天氣晴朗、炎如盛夏，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；清晨因陸風與西南風有輻合作用，西南部沿海偶有局部短暫陣雨的機率。
下周五西南風帶來的水氣略增，清晨及午後的降雨機率皆提升。
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