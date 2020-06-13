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足踝扭傷 慎防「三不、五時」

聯合報 / 楊榮森╱台大醫院骨科部主任
腳踝扭傷又被稱為「翻船」，多發生於運動傷害。圖／張耿維治療師提供
腳踝扭傷又被稱為「翻船」，多發生於運動傷害。圖／張耿維治療師提供

骨科門診常有足踝扭傷的病人求診，有人發生輕微扭傷，只覺得輕微疼痛腫脹，仍可輕鬆行走；有人的患部卻嚴重腫痛，寸步難移，足踝不敢著地，跛行前進。發生足踝扭傷的情境各有不同，若能謹慎防範，應可減少受傷風險。

為避免足踝扭傷的發生，應掌握導致足踝扭傷的「三不五時」風險因素，做好防範。

所謂三不是「不做暖身運動、不休息、不穿戴護具」；五時為「快跑時、爬山時、比賽時、穿高跟鞋時、下雨時」。

不做暖身運動：開始運動時是常發生足踝扭傷的時機，尤其在運動前未先做暖身運動者，局部的韌帶和肌腱柔軟度和血液循環較差，動作也尚未協調，一旦突然從事運動，尤其是較劇烈的足踝部運動，足踝部的韌帶和骨骼突然承受過度的荷重，容易引起傷害。

不休息：連續運動太久，過度疲憊可能會使局部的韌帶和肌腱結構受到輕微損傷，若未適當休息，持續運動易導致傷害，即成為另一個常發生足踝扭傷的時機。

不穿戴護具：國人運動時常未穿戴足踝護具，有些運動如籃球、排球、羽球或網球等，常會運用足踝做跳躍或急轉彎動作，常會出現足踝扭傷的高風險情境，若未穿戴護具，或是原先已發生輕度傷害時，更會增高傷害風險。

快跑時：運動和日常生活中，有時需做快跑動作，跑步速度越快，發生足踝扭傷的風險越高，尤其是突然起跑時，或穿著不當鞋具快跑時，因為快跑而引起足踝扭傷的患者中，不少是在趕搭交通工具上班的民眾，或是跑步運動者。

爬山時：山道都有斜坡，爬山需要足踝部的良好協調和力量，這些需要肌肉的良好配合才能完成。但山道坡度不一，需要良好的反應力，及時調整步伐，才能安全，否則可能發生足踝扭傷。其他如爬樓梯或斜坡時也有相似的情形。

比賽時：從事運動競賽時，需加快奔跑速度超越對手，或突然轉身以甩掉對手，求得先機；有時則是因為不慎跌倒，甚至於被對手絆倒，都會增加足踝扭傷的風險。

穿高跟鞋時：高跟鞋會使人體的重心提高，而特殊的窄鞋跟會使身體不穩定，出現搖曳生姿的體態，但相對增高扭傷風險。

下雨時：下雨時或雨後的路面濕滑，容易讓人跌倒，同時也增高足踝扭傷的機會。尤其是雨中步行時，雨水覆蓋著路面，發生傷害的風險更高。

若這些「三不五時」的因素同時存在，引起足踝扭傷的風險更高，平時多注意避免這些風險因子，才可有效防範足踝部扭傷。

高跟鞋 肌腱 排球

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