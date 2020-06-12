大樂透端午加碼 今晚9人獨得百萬紅包

大樂透端午節加碼百組百萬，台彩今晚表示，大樂透頭獎今晚未開出，下期頭獎保證1億元；加碼的百組百萬，今晚開出開出11組，總中獎注數為13注，其中9組為單注中獎，2組為2注均分。

今年端午加碼，最受民眾歡迎的「大樂透」已從9日起加碼100組100萬元獎項，總加碼獎金1億元。台彩今晚間表示，大樂透頭獎今晚未開出，加開的100組100萬獎項，87組中開出11組，總中獎注數為13注，其中9組為單注中獎，2組為2注均分，剩下有76組100萬獎項未開出，將於次期(6月16日)繼續加開。

台彩表示，端午加碼期間，民眾購買當期開獎的「大樂透」，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

台彩公司也特別公布了首日大樂透端午100萬元獎項的中獎彩券買法，14張中獎彩券中，有71%是採電腦選號，另外29%為自選號碼；平均每張投注金額為482元，換算約9.6注。其中一張中獎彩券是透過包牌方式，一共包了3組各8個號碼，總共投注4200元，來提高中獎機會，並幸運獨得100萬元獎金。