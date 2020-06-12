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今年第2號颱風「鸚鵡」生成 周末東南部防大雨

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今年第2號颱風「鸚鵡」生成 周末東南部、恆春半島防大雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖／截自中央氣象局
圖／截自中央氣象局

今年第2號颱風「鸚鵡」形成了！中央氣象局說，受到東南風沉降作用影響，周末南部有機會熱飆37度。降雨部分，則是東南部、恆春半島留意大雨。

氣象局說，原位於中西沙島海面熱帶性低氣壓，晚間8時發展為第2號颱風（國際命名：NURI，中文：鸚鵡），距離鵝鑾鼻南南西方約640公里，未來將向西北西往廣東移動，對台灣無直接影響。

氣象局說，路徑比前幾報稍微調整，稍往南邊修正，原則上往西北西方向移動，預計周日從香港南邊登陸進入大陸。

氣象局說，影響可分為兩階段，今天到下周日，由於風向轉成東南風，會造成沉降作用，南台灣高溫明顯，南部局部地區恐出現37度高溫，南台灣基本上都很熱。

氣象局目前已針對五縣市發布高溫資訊。氣象局說，天氣晴朗炎熱及東南風沈降影響，明天中午前後花蓮縣縱谷、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，留意36度高溫。

降雨部分，氣象局說，會有一塊水氣從南邊上來，一波波對流雲系帶來降雨，不過來得快去得也快，驟雨過去就會出太陽，但還是要留意即使早上晴到多雲，午後雷陣雨也不容小覷。受到外圍雲系影響，花東、南台灣會有降雨，愈往東南部及恆春半島降雨狀況愈明顯，局部大雨將出現在東南部和恆春半島。環境水氣增加緣故，午後雷陣雨則是集中在各地山區。

氣象局提醒，周六西南部、恆春半島、東半部沿海地區及澎湖、金門有長浪，海邊活動注意安全。另西南部、恆春半島及東北部沿海地區注意八到九級強陣風。

氣象局說，至於下周日登陸後到下周四，大環境風向轉西南風，清晨上午南台灣會有局部短暫陣雨。午後雷陣雨範圍會從各地山區開始陸續限縮，平地以大台北地區跟宜蘭為主，白天太陽很大，下午過後出現雷陣雨。

今年第2號颱風鸚鵡生成了。圖／截自日本氣象廳網站
今年第2號颱風鸚鵡生成了。圖／截自日本氣象廳網站

氣象局 高溫 恆春

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