快訊

「血燕傳說」是真的？馬來西亞華人的燕窩商機

今年第2號颱風「鸚鵡」生成 周末東南部防大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保新制趕走好醫材？ 滕西華建議每年檢討、適時調整

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，自付差額上限是正確的事，醫療產品漫天喊價，失去促進人民健康初衷，但上限價可調整，甚至建議每年檢討，依市場實況調高。聯合報系資料照
民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，自付差額上限是正確的事，醫療產品漫天喊價，失去促進人民健康初衷，但上限價可調整，甚至建議每年檢討，依市場實況調高。聯合報系資料照

衛福部健保署匡列八大類352項自付差額醫材負擔上限值，引爆各界反對聲浪，連蔡英文總統今早都要求研商，民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，自付差額上限是正確的事，醫療產品漫天喊價，失去促進人民健康初衷，但上限價可調整，甚至建議每年檢討，依市場實況調高。

世界衛生組織去年點出，患者無力負擔過度昂貴醫材、藥品議題，穩定醫藥品價格是各國首要任務。滕西華表示，健保自付差額醫材未設上限，造成同品牌醫材在各醫院價格不一，甚至淪為變相全自費在賣，國內醫療科技評估發展準確，設立上限勢在必行，病人才不怕價格哄抬。

自付差額上限價格有固定公式，已納健保眼科醫材上限為醫學中心及公立醫院採購價中位數，除以浮動點值、其他醫材以醫學中心及公立醫院國內採購價中位數加兩成管理費，做為天花板上限；未來申請加入健保自付差額醫材，以市場全自費價格計算，扣除健保支付金額得出上限。

滕西華進一步經導管主動脈瓣膜置換術為例，據說國標舞女王劉真病逝前曾想接受這項手術，該術式全自費醫材今年申請納入差額醫材，以國內價格中位數109萬元計算，由健保支付3成，剩餘76萬元即為自付差額上限。換句話說，即使有了上限，但廠商所得仍等於市場全自費價格。

因此，滕西華認為，價格天花板未必導致劣幣驅逐良幣，或使未來國際大廠在推出新產品，降低進入台灣市場的意願；據她觀察，進入健保相當於得到國家認證，尤其醫材黃金市場僅有上市前五年，廠商勢必會爭取加入，將產品售量拉到最高。

滕西華說，此次爭議就是一個資訊各自表述，各界對新制未能完全理解一事，健保署責無旁貸。認同上限價格訂的合理與否及品項功能或效能分組是否公平執得再次討論，強調設置自付差額上限是對的事，「如果一個完全執政的政黨，連一件對的事都堅持不下去就是沒有能力。」

健保 醫材 滕西華

延伸閱讀

挺健保訂差額特材收費上限 滕西華：保障民眾

劉真離世網友欲免費討畫贈辛龍　政大美術社怒轟「有多遠滾多遠」

劉真45歲冥誕　好姊妹楊麗菁吐思念「第一次妳的生日而妳不在」

辛龍痛失劉真走不出　吳宗憲喊話「痛有極限 愛可以蔓延」

相關新聞

今年第2號颱風「鸚鵡」生成 周末東南部、恆春半島防大雨

今年第2號颱風「鸚鵡」形成了！中央氣象局說，受到東南風沉降作用影響，周末南部有機會熱飆37度。降雨部分，則是東南部、恆春半島...

消基會抽驗15款醬油 1件含2B致癌物 超標2.5倍

消基會去年底抽驗市售15款醬油，發現有4件產品標示不符規定，其中1件產地為菲律賓的醬油更檢出被WHO列為2B等級（可能致...

健保新制趕走好醫材？ 滕西華建議每年檢討、適時調整

衛福部健保署匡列八大類352項自付差額醫材負擔上限值，引爆各界反對聲浪，連蔡英文總統今早都要求研商，民間監督健保聯盟發言...

衛福部明討論健保新制 陳時中：考慮開放媒體進場

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材負擔上限值，引爆各界反...

國5接蘇花改可行性研究年底完成 初估經費200億

今年初蘇花改全線通車後，吸引不少民眾前往花蓮，不過礙於國5一直無法銜接蘇花改，衝擊蘇澳市區交通。交通部高公局今天宣布，預...

住家開冷氣會散播病毒嗎？ 專家這樣說

夏天來臨，家中少不了要開冷氣，但在疫情仍未結束的情況下，有人擔心空調會否散播病毒；醫學專家及暖通空調(HVAC)專家都認為，雖然有可能，但沒有證據顯示空調是導致感染的重要因素，相反的，某些類型的空調反而是減輕病毒擴散的有效工具。

Guess快不行了？新冠疫情影響股價腰斬 將關閉全球100家分店

曾與許多名人合作，並多次出現在實境秀節目的美國休閒品牌Guess，也是新冠肺炎的受災戶。近期的股價對比年初，更是直接腰斬...

端午連假行駛台63線 避開國道台中至南投壅塞路段

端午連假要來了。依據交通部高速公路局觀察，連假期間前往南投地區旅遊旅次較多，故假期首二日常造成車流從國3往國6之霧峰系統...

疫情趨緩「今年端午比以往塞」 易塞路段、時段曝光

今年端午節連續假期共計四天，交通部公路總局說，這次適逢疫情趨緩後第一個連續假期，預期旅遊旅次將較往年端午節多，將比照春節...

全台9縣市發燒 屏東縣三地門37.2度高溫

中央氣象局發布高溫資訊，熱帶性低氣壓外圍環流沉降及天氣晴朗炎熱影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高...

台北高雄血庫雙雙偏低 新竹AB型急缺只能再撐3天

新冠肺炎疫情後，國內血液庫存量常在低點徘徊，國內疫情趨緩，血庫還來不及恢復存量，醫院用血開始增加，近期假日多有午後陣雨，...

健保醫材新制惹反彈 蘇貞昌：立意良善也要有充分溝通

健保醫材新制惹出醫界反彈，蔡英文總統今早發臉書要求行政院長蘇貞昌，以及衛生福利部長陳時中就各界意見與提醒進行研商。行政院...

熱門新聞

畢業生求職 面試後突然收到神秘紙條好傻眼

全台9縣市大雨特報！ 台南大雷雨持續至下午2時45分

有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩款！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15上午10點限量開賣

懶人包／最新網購、藥妝店 「醫療口罩開賣時間」總整理

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

鸚鵡颱風最快下午形成 氣象局：周末東南部、恆春半島有大雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。