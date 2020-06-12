國5接蘇花改可行性研究年底完成 初估經費200億

今年初蘇花改全線通車後，吸引不少民眾前往花蓮，不過礙於國5一直無法銜接蘇花改，衝擊蘇澳市區交通。交通部高公局今天宣布，預計年底前提出可行性評估作業，根據初步估計，國5銜接蘇花改聯絡道總長度約七公里，經費近200億元，不過仍要待完成地質調查後才能確定。

今天交通部長林佳龍、宜蘭縣長林姿妙、高公局長趙興華、立委陳歐珀及地方民意代表等，視察宜蘭地區交通及觀光建設，並聽取相關簡報。

高公局說，考量台9線蘇花公路改善計畫已分段通車，為疏解蘇澳地區交通，已依行政院公共工程委員會及交通部指示於去年底展開國道5號銜接蘇花改可行性評估作業，預定今年底前提出可行方案後循序陳報行政院核定。

高公局說，國5末端跟白米橋與東澳隧道間的永樂高架橋是固定的，中間路廊就是丘陵跟山坡地，會由隧道或是橋梁通過。該路廊還沒做確定，由於會面臨地質不穩定問題，將評估其經費及對環境影響。

高公局說，待行政院核定後，就會進入綜合規畫及環評階段，預估至少再兩年，若順利通過才可發包施工。

另為紓解蘇花公路改善計畫完工通車後，往來花東地區用路人行經長隧道群及長途駕駛產生之疲勞，高公局已分別於前年及去年啟用「國道5號蘇澳服務區」第一期及第二期設施，預計今年將完成最後一期加油站新建工程硬體建設，俟取得營運許可後，可提供用路人完整服務。