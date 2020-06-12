消基會抽驗15款醬油 1件含2B致癌物 超標2.5倍

消基會去年底抽驗市售15款醬油，發現有4件產品標示不符規定，其中1件產地為菲律賓的醬油更檢出被WHO列為2B等級（可能致癌）的「3-單氯丙二醇」（3-MCPD），超出衛福部標準2至2.5倍，若未限期改正，最高可開罰300萬元。

2019年11月間，消基會在大台北地區食品材料行、雜糧行、超市、網路及農特產中心等地購買15款醬油；其中9件為台灣生產，6件為進口，分別來自香港及菲律賓各2件、來自越南及印尼各1件。

消基會今開記者會公布抽驗結果，有4件醬油標示不符合規定，其中1件的3-單氯丙二醇更超標。消基會解釋，衛福部從去年起規定醬油產品需於包裝明顯處依其製程標示「速成」、「水解」、「混合（調合）」或「釀造」的字樣，除了純釀造的醬油外，所有「非釀造醬油」都須標示清楚製程方式。

15件查驗醬油裡，消基會指出，有4件標示不符規定，其中產地為越南、香港、菲律賓的3款醬油沒有說明製程是否為調和或速成，已違反食安法第22條，可處3萬至300萬元的罰鍰，業者應立即改善標示；另1件產地為台灣的醬油雖標示為「釀造」，但氮含量卻不足，可依食安法處4萬至400萬元罰鍰，應限期回收改正。

根據消基會抽驗結果，該款標示不符的菲律賓醬油，3-單氯丙二醇含量也大於衛福部限定的0.4毫克/公斤（mg/kg）標準，違反食安法第17條，若未限期改正，則可處3萬到300萬罰鍰。消基會說，3-單氯丙二醇對人體的危害雖尚未明朗化，但WHO已將其列為2A（極可能致癌）。

不過，消基會也強調，若以法規標準每公斤0.4毫克估算，每天至少要攝取300公克以上，才會對健康造成影響，但過量的3-單氯丙二醇不僅顯示品管不佳，也對消費者的健康造成影響。