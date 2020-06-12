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Guess快不行了？新冠疫情影響股價腰斬 將關閉全球100家分店

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
美國休閒品牌Guess也是新冠肺炎的受災戶，近期股價直接腰斬，因此在未來將陸續關閉100家分店。圖／摘自Guess官方臉書
美國休閒品牌Guess也是新冠肺炎的受災戶，近期股價直接腰斬，因此在未來將陸續關閉100家分店。圖／摘自Guess官方臉書

曾與許多名人合作，並多次出現在實境秀節目的美國休閒品牌Guess，也是新冠肺炎的受災戶。近期的股價對比年初，更是直接腰斬，因此品牌決議在未來的一年半內將關閉100家位於全球各地的分店，佔整體據點近9%讓市場譁然。

Guess在最新的財務報告中顯示，第一季的銷售與去年同期相比，減少了約50%，完全是受到了新冠肺炎期間，多地的門市都必須暫時關閉防疫影響。而Guess股價也直接跳水，這讓品牌執行長Carlos Alberini不得不作出止血計劃，未來的一年半裡，將會關閉約100家的門市，主要是集中在北美與中國市場。根據Bloomberg的報導，這是因為品牌在不少地區的店鋪租約都即將到期，也正好讓管理階層，重新檢視各地門市的效益。同時位於洛杉磯的Guess總部也大裁150名員工，來渡過這次的經營危機。

由於新冠肺炎的影響，讓整個零售環境與消費行為轉變，紛紛朝往線上銷售發展，而且根據Guess在官方網站提供的資料來看，在2月1日前，全球的直營門市約為1100家，所以此次關閉的幅度並不小，引起市場關注。台灣目前從北到南則有4家門市，與香港、中國同屬亞洲分公司管理，是否會也受到影響？並未收到Guess香港區行銷人員的正式回應。

新冠肺炎 品牌 香港

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