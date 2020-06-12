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健保特材爭議 陳時中：勿將自費醫材混為一談

中央社 / 台北12日電

健保自付差額特材爭議延燒，衛福部長陳時中今天再釋疑，訂收費上限是價格區間仍有彈性，部分反對者是將沒有納管的「全自費醫材」混為一談，明天下午將邀反對醫師表達意見。

健保署8月起將對8類、共352項健保差額特材訂定收費上限，避免同一特材在不同院所價差過大，引發醫界反彈。衛福部長陳時中昨晚現身滅火，強調會邀有疑慮的團體再討論，希望在保障醫界合理收入同時，也讓病人獲得保障。

總統蔡英文今天表示，關於健保自付差額醫材上限的問題，已請行政院長蘇貞昌特別注意，並再與衛生福利部長陳時中就各界意見與提醒進行研商。

健保署副署長蔡淑鈴今天表示，昨天已行文相關醫學會、公協會專家，預計明天下午3時召開會議搜集各界意見，會議將由陳時中主持，原訂邀請20至30名專家，但因事發突然，能有多少人出席仍難掌握。

陳時中今天下午接受媒體電訪時表示，這次新制納管的只有很少一部分醫材，首波只有8類、352項，健保署也已全數公告價格、類別、品項等資訊，但卻有部分反對人士把沒有要納管的「全自費醫材」和「健保自付差額特材」混為一談，質疑背後「有黑手在操弄」。

陳時中說，這項新制上路後，受影響的科別包括心臟外科、骨科、眼科等，前兩者手術大多在大醫院進行，醫院也會進行價格控管，反觀眼科以開業醫師居多，比較有這些問題。

他進一步解釋，健保署之所以訂定健保自付差額特材收費上限，主要是很多消費者和消費者團體投訴，導致許多醫療糾紛，才決定不再放任問題發散下去；此外，訂定上限金額不是訂定單一價格，而是一個價格區間，仍有彈性，若反對者認為有不恰當的地方，可以一起坐下來檢討，看看執行面是否有掛一漏萬的、低估的，都可以討論。

為避免閉門會議開完，各界各說各話，陳時中指出，明天的會議也會考慮開放媒體進場。

健保 陳時中 醫材

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