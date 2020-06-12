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端午連假行駛台63線 避開國道台中至南投壅塞路段

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
端午連續假期國道交通疏導措施一覽表。圖／交通部高公局提供
端午連續假期國道交通疏導措施一覽表。圖／交通部高公局提供

端午連假要來了。依據交通部高速公路局觀察，連假期間前往南投地區旅遊旅次較多，故假期首二日常造成車流從國3往國6之霧峰系統壅塞回堵至國3快官交流道路段，至假期之收假車流，則從國6霧峰系統回堵至舊正交流道路段，建議台中地區民眾可直接行駛台63線，避開國道台中至南投壅塞路段，可大幅節省往返臺中至南投路段之行車時間，比走國道省時又免費。

高公局說，台63線中投公路起點為台中市五權南路，台中地區用路人利用台63線前往南投地區時，於萬豐南向出口（約12公里處）駛出銜接中118線（北岸路）後，即可通往國6舊正交流道。另國3南下之用路人，如遇霧峰系統壅塞回堵時，可提前從國3中投交流道駛出銜接台63線，再比照前述經由台63線萬豐南向出口及中118線（北岸路）後，亦可通往國6舊正交流道。為導引用路人行駛該替代道路，沿線均設有螢光黃底往「台63 埔里」之替代道路標誌供遵循。

高公局說，從國6南投地區往臺中地區方向民眾，如遇霧峰系統壅塞回堵時，則可從國6舊正交流道提前駛出，循中118線銜接台63線，避開國道壅塞路段，而沿線亦設有往「台63 台中」之替代道路標誌供遵循。

高公局說，端午節連假實施高乘載管制、匝道封閉、暫停收費、差別費率、匝道儀控、開放路肩等疏導措施，請民眾多加配合。

「台63 埔里」替代道路標誌。圖／交通部高公局提供
「台63 埔里」替代道路標誌。圖／交通部高公局提供

替代道路 國道

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