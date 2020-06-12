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疫情趨緩「今年端午比以往塞」 易塞路段、時段曝光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部公路總局說，這次適逢疫情趨緩後第一個連續假期，預期旅遊旅次將較往年端午節多。聯合報系資料照
交通部公路總局說，這次適逢疫情趨緩後第一個連續假期，預期旅遊旅次將較往年端午節多。聯合報系資料照

今年端午節連續假期共計四天，交通部公路總局說，這次適逢疫情趨緩後第一個連續假期，預期旅遊旅次將較往年端午節多，將比照春節及清明節的規模辦理端午節連假疏運。公總研判，各地重要觀光熱點將湧現大量車潮

公總說，觀察花東地區及墾丁地區住房率已達八成以上，台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等，未免塞車之苦請避開尖峰時段。

公總說，其中台9線蘇花公路、南迴公路及台61線西濱快速公路除旅遊旅次外，亦為往來東西部之主要幹道。為此，除循往例辦理各項疏運措施外，並協調各地警察局於重要路口路段進行時段性車道管制，包含高速公路局規畫6月28日全日封閉台61線西濱交流道北上匝道、台61線竹南路段於6月27日及6月28日13時至23時將封閉7處路口、台9線6月25日北上自新路起及6月27日及6月28日南下自香蘭起實施車道2變1管制等，以確保行車秩序及車流順暢。

公總說，預估自6月24日下午起開始出現返鄉車潮，觀光風景地區車潮將集中於6月26日至6月27日上午，西部返回工作地車潮則預計於6月27日晚間陸續出現，尖峰時段則在6月28日中午後湧現。

公總說，另積極協調客運業者調整北花線行駛路線，期避開易壅塞路段以增加公共運輸優勢，建議用路人出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢，並請隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，以及早因應調整行程避免壅塞。

為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，公路說，自6月24日0時起至109年6月28日24時止，推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，總計有14家公路客運業者配合提供90條國道客運路線平日優惠價或原票價85折優惠，民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），將提供基本里程或一段票免費優惠；另假期出遊民眾還可搭乘「台灣好行」客運路線，公路總局將持續實施電子票證半價優惠措施，總計有39條路線可供選擇。

疏運期間重要路段及其尖峰時段。圖／公路總局提供
疏運期間重要路段及其尖峰時段。圖／公路總局提供

國道客運 車潮 公共運輸

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