高雄一印尼女移工 同時身染登革熱與屈公病

高雄市衛生局今午發布，一名20多歲的印尼女移工同時確診登革熱及屈公病，患者本月7日自桃園機場入境，在集中檢疫所內出現發燒、頭痛等症狀，經檢查為高雄市第7例登革熱境外移入確診個案暨首例屈公病境外移入確診個案。

高市衛生局表示，這名女移工7日入境後，搭防疫巴士至高雄轄內的集中檢疫所進行居家檢疫，10日開始發燒、頭痛、嗅味覺異常，送醫抽血快篩，疾管署11日公布綜合研判結果，同時身染登革熱及屈公病。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，市府8日已會同集中檢疫所及權管單位執行地毯式孳生源檢查及噴藥滅蚊工作，轄區區公所也同步動員里鄰志工清除社區孳生源。9日起一連三天實施殘效水噴、熱煙空間噴藥滅蚊及高效能捕蚊燈成蚊密度監控工作。

潘說，為避免疫情蔓延，市府會持續監測病蚊密度，加強集中檢疫所內孳生源巡檢頻率，噴藥滅蚊作業會至日7月12日疫情解除為止。

衛生局表示，屈公病主要經由埃及斑蚊及白線斑蚊等病媒蚊傳播，傳播媒介與模式和登革熱類似，都有發燒、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，關節處也會劇烈疼痛，潛伏期平均為3到7天，病患在發病前2天到發病後5天間，血液中有病毒，此時如果再被病媒蚊叮咬，將更具病毒傳播力。部分屈公病患者會有持續數周的倦怠感，關節甚至痛到無法走。