住家開冷氣會散播病毒嗎？ 專家這樣說

夏天來臨，家中少不了要開冷氣，但在疫情仍未結束的情況下，有人擔心空調會否散播病毒；醫學專家及暖通空調(HVAC)專家都認為，雖然有可能，但沒有證據顯示空調是導致感染的重要因素，相反的，某些類型的空調反而是減輕病毒擴散的有效工具。

賓州州立大學工程學教授、美國取熱、製冷與空調工程師學會研究員巴菲列夫(Bill Bahnfleth)解釋，如果室內通風不良，空氣中殘留的懸浮微粒污染物會變得愈來愈濃密，一旦劑量夠大就足以構成威脅。如果空氣中的病毒顆粒沒有機會通過窗戶或排氣扇排到室外，或是未經高品質空調注入新鮮空氣來稀釋，則風險會更高。

哈佛大學公共衛生學院科學助理教授艾倫(Joseph Allen)也同意，高品質的空調系統實際上有助減少感染機會。他認為，應該好好利用HVAC，以降低病毒在空氣傳播的風險，如果安裝可濾除污染物顆粒的高效過濾器，更為有效。

不過要注意的是，一般家庭使用的窗口式空調並不一樣，它不會從外面引入新鮮空氣來稀釋和補充室內空氣，而只是冷卻並不斷循環室內的空氣，有可能把被污染的空氣循環到室內每個角落。這在只有一個窗式冷氣機、但人口密度較高的公共場所，例如餐廳，會是一個顧慮。

不過在家中，窗口式空調或風扇雖是循環相同的空氣，但由於家中可能帶病毒的人口密度低，而且若做好自我隔離，室內空氣應不會含有病毒，所以在炎熱夏天，還是可在家中好好享受冷氣。

至於一般餐廳，若使用窗口式空調但遵循限制人數的準則，同樣可以減輕受病毒感染的風險。