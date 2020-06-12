衛福部明討論健保新制 陳時中：考慮開放媒體進場

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材負擔上限值，引爆各界反對聲浪，連蔡英文總統今早都要求研商，衛福部明天將再次與醫界開會討論，衛福部部長陳時中表示，目前正在考慮開放媒體入場，讓訊息公開透明。

衛福部部長陳時中表示，醫療院所使用醫療器材分為「健保全額給付」、「健保部分給付」和「健保不給付」這三大類，這次健保署針對「健保部分給付」的差額自付部分訂出上限，對「健保不給付」，全額自費醫材不在這次討論範圍內。

健保署針對「健保部分給付」民眾自付差額的部分訂出了上限，陳時中說，「這次訂的是上限，而非單一價格」因不是一口價來限縮醫材價格，價錢還是有彈性，希望未來自付差額醫材價格透明化且有規則可循，強調精神面是需要的，坦言可能有掛一漏萬，執行面可再討論。

陳時中透露明天下午登場的自付差額會議，目前正在考慮開放媒體入場，「讓訊息完全公開，就不會再次出現討論結束又各說各話的情境」，認為這次爭議就是有相關利害者伸出黑手操作。

因接多起投訴，民眾與親友比價，發現使用自付差額醫材價差很大，健保署才決定研議解決方案，自付差額上限是健保署邀集多名專家，花費一年六個月的討論而出的結果，匡列八大類352項醫材負擔上限值多與心臟內外科、骨科及眼科有關，「希望醫療機構對價格收斂一點。」