快訊

高雄市長815補選 謝龍介：壓縮時間，顯現民進黨狼性

美光員工跳槽後洩機密 3人判有罪、聯電罰1億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部明討論健保新制 陳時中：考慮開放媒體進場

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
衛福部健保署針對健保差額給付醫材祭出新制，針對8大類352項民眾自付差額的醫材，訂出民眾負擔上限，8月上路，引起醫界反對。衛福部部長陳時中昨晚接近七時親上火線說明。記者陳婕翎／攝影
衛福部健保署針對健保差額給付醫材祭出新制，針對8大類352項民眾自付差額的醫材，訂出民眾負擔上限，8月上路，引起醫界反對。衛福部部長陳時中昨晚接近七時親上火線說明。記者陳婕翎／攝影

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材負擔上限值，引爆各界反對聲浪，連蔡英文總統今早都要求研商，衛福部明天將再次與醫界開會討論，衛福部部長陳時中表示，目前正在考慮開放媒體入場，讓訊息公開透明。

衛福部部長陳時中表示，醫療院所使用醫療器材分為「健保全額給付」、「健保部分給付」和「健保不給付」這三大類，這次健保署針對「健保部分給付」的差額自付部分訂出上限，對「健保不給付」，全額自費醫材不在這次討論範圍內。

健保署針對「健保部分給付」民眾自付差額的部分訂出了上限，陳時中說，「這次訂的是上限，而非單一價格」因不是一口價來限縮醫材價格，價錢還是有彈性，希望未來自付差額醫材價格透明化且有規則可循，強調精神面是需要的，坦言可能有掛一漏萬，執行面可再討論。

陳時中透露明天下午登場的自付差額會議，目前正在考慮開放媒體入場，「讓訊息完全公開，就不會再次出現討論結束又各說各話的情境」，認為這次爭議就是有相關利害者伸出黑手操作。

因接多起投訴，民眾與親友比價，發現使用自付差額醫材價差很大，健保署才決定研議解決方案，自付差額上限是健保署邀集多名專家，花費一年六個月的討論而出的結果，匡列八大類352項醫材負擔上限值多與心臟內外科、骨科及眼科有關，「希望醫療機構對價格收斂一點。」

健保 醫材 衛福部

延伸閱讀

健保自付差額上限惹怨 蔡英文請蘇貞昌陳時中研商

健保醫材新制惹反彈 蘇貞昌：立意良善也要有充分溝通

蔡英文下命研議健保新制爭議 健保署：最快明天討論

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

相關新聞

衛福部明討論健保新制 陳時中：考慮開放媒體進場

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材負擔上限值，引爆各界反...

全台9縣市大雨特報！ 台南大雷雨持續至下午2時45分

中央氣象局發布9縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台南市及中部以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷...

蔡英文下命研議健保新制爭議 健保署：最快明天討論

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材負擔上限值，引爆各界反...

全台9縣市發燒 屏東縣三地門37.2度高溫

中央氣象局發布高溫資訊，熱帶性低氣壓外圍環流沉降及天氣晴朗炎熱影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高...

台北高雄血庫雙雙偏低 新竹AB型急缺只能再撐3天

新冠肺炎疫情後，國內血液庫存量常在低點徘徊，國內疫情趨緩，血庫還來不及恢復存量，醫院用血開始增加，近期假日多有午後陣雨，...

健保醫材新制惹反彈 蘇貞昌：立意良善也要有充分溝通

健保醫材新制惹出醫界反彈，蔡英文總統今早發臉書要求行政院長蘇貞昌，以及衛生福利部長陳時中就各界意見與提醒進行研商。行政院...

快來玩水！台北自來水園區「水鄉庭園」13日開放

夏天就是要玩水，台北自來水園區最受歡迎的親水設施「水鄉庭園」將在明天開放，台北自來水事業處表示，鄉庭園每天定期換水，並有...

阿里山神木婚禮限15對即起報名 暑假訂房率也曝光

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處舉辦的「阿里山神木下婚禮」邁入第14年，觀光局副局長周廷彰說，今年是2020年，又是脊...

疫情下首例人道救援 印尼看護最快7月中移植骨髓

國際新冠肺炎疫情嚴峻，本報獨家報導，我國為了國際人道救援首開國境大門。來台工作2年的印尼看護莉娜，今年3月被確診為「重度...

健保自付差額上限惹怨 蔡英文請蘇貞昌陳時中研商

蔡英文總統今天透過臉書表示，關於健保自付差額醫材上限的問題，已請行政院長蘇貞昌特別注意，並再與衛生福利部長陳時中就各界意...

78歲老翁吃紅龜粿噎到 消防員急救援救回一命

78歲王姓老翁在家食用紅龜粿時，因噎住呼吸困難，家人趕緊撥打119求救，台中市府消防局獲報後趕抵現場，發現老翁倒臥客廳地...

暑假延後腸病毒6、7月恐升溫 醫師：要戴口罩、勤洗手

新冠肺炎疫情才趨緩，腸病毒正蠢蠢欲動！台中慈濟醫院小兒科醫師李宜准表示，雖然今年腸病毒就診人數比往年減少，但已出現腸病毒...

熱門新聞

畢業生求職 面試後突然收到神秘紙條好傻眼

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

全台9縣市大雨特報！ 台南大雷雨持續至下午2時45分

有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15限量開賣

印尼女童跨海救姊 台灣首開邊境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。