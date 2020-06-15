毛小孩皮膚出狀況怎麼辦？獸醫師教你觀察3指標判斷

聯合新聞網 / 文／黃筱晴

毛小孩常見4大健康問題，包括腸胃、皮膚、泌尿、體重，其中「皮膚」問題最令家長困擾，不僅經常難以判定原因，也常要花上比較長的治療時間。

胡瑋玲醫師檢查狗狗腳趾縫隙。 圖／小編去哪兒 提供
胡瑋玲醫師檢查狗狗腳趾縫隙。 圖／小編去哪兒 提供

對於毛小孩常見的皮膚敏感問題，猩猩狐狸動物醫院副院長胡瑋玲醫師建議，家長平常可透過逆毛翻開檢查皮膚，觀察判斷皮膚是否出現狀況。

正常皮膚通常是淺粉紅色或灰色的，當皮膚發生敏感問題時，可能會有潮紅、紅疹、膿皰、皮屑或是脫毛等症狀，若排除換季換毛，且毛小孩出現搔癢動作，像是舔咬腳趾、摩、抓等，甚至有異常掉毛的狀況、搔癢時容易破皮流血，就有可能是皮膚疾病，應儘速就醫。另外，像是細菌感染、黴菌、寄生蟲，或是過敏、內分泌、身體系統性疾病（例如肝病、腎病）、免疫系統疾病都可能影響毛小孩的皮膚狀況，

觸診檢查貓咪皮膚。 圖／小編去哪兒 提供
觸診檢查貓咪皮膚。 圖／小編去哪兒 提供

胡瑋玲醫師表示，平時可選擇富含Omega 3的食物，如魚油加強皮膚保健，若毛小孩有搔癢狀況，可洗涼水澡，用吸水毛巾擦至7分乾左右，再用涼風、溫涼風交替吹乾。夏季到了，平常也要特別注意外寄生蟲的預防，可注意寵物毛上是否有黑點點，取下黑點點放在濕衛生紙上面觀察有沒有化開，可快速判定是否為跳蚤的排泄物。

業者推出貓狗的皮膚保健配方濕糧，平時可做為保健攝取。 記者林俊良／攝影
業者推出貓狗的皮膚保健配方濕糧，平時可做為保健攝取。 記者林俊良／攝影

另外，民眾選購皮膚保健飼料時，也可注意挑選國際大廠牌有安全認證較為安心，含水解蛋白低敏飼料、皮膚保健複合營養素，以及富含Omega 3 & 6成分的配方，幫助毛小孩增進毛髮健康。法國皇家從1968年就著重在貓犬的獨特上，尊重貓犬不同個體、不同營養需求，長期觀察貓犬習性，更與各大貓犬研究中心、獸醫等專業夥伴合作，以最嚴格的標準把關原料及產品品質，提供毛孩最安心且合適的多樣化營養方案。

業者推出的貓狗皮膚保健配方亦有乾糧可選用，建議乾溼分開餵食。 記者林俊良／攝影
業者推出的貓狗皮膚保健配方亦有乾糧可選用，建議乾溼分開餵食。 記者林俊良／攝影

了解更多法國皇家皮膚保健飼料：

乾糧 https://reurl.cc/xZAd15
濕食 https://reurl.cc/MvVqnv

也有貓咪的喔
乾糧 https://reurl.cc/ZOvpDl
濕食 https://reurl.cc/V6lkkA

相關新聞

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

「對任意正整數N，空間中的N個平面最多可將空間切成幾個區域？」頭蓋骨被切開，一名罹患腦瘤的數學補教名師正在接受腦瘤切除手...

鋒面周五攪局 日環食觀測機率曝光

明天開始太平洋高壓增強，各地為晴到多雲天氣，僅南部清晨至上午易有短暫陣雨，其他地區要留意午後雷陣雨。中央氣象局表示，下一...

一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」發布一周天氣，周一起天氣穩定，僅南部地區清晨至上午有短暫陣雨，其他地方為多雲到晴，但...

周一上班要注意！ 台北盆地等7縣市明高溫警報

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明天中午前後花蓮縣縱谷，台北市盆地，嘉義市地區，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山...

防疫點將／陽明人徐迺維、楊純豪、張克昌等扮幕後英雄

一場疫情，改變我們的生活，更看出台灣的韌性。經過百場記者會後，指揮中心終於宣布解封，「防疫五月天」之一的莊人祥、第一位深...

防疫點將／陽明人何祥齡吳易企檢測病毒兩大推手

如果說臨床醫師與公衛專家是 幕前防疫的代表，醫檢師絕對是 最辛苦的幕後功臣。陽明醫技系雙姝何祥齡與吳易企就是最好的例子。...

防疫點將／陽明人陳潤秋徐永年等人領軍地方守護邊境

除了陽大醫院守護宜蘭，更多陽明人在地方貢獻心力，包含陳潤秋、殷東成、葉彥伯、曾梓展、林立人、徐迺維六位地方衛生局長，其中...

當年披露北車大廳拉紅龍 台灣看見不願面對的移工歧視

最近台鐵因為有意在疫情解封後，順勢將疫情期間禁止席座的台北車站一樓大廳永久禁坐，引發各方論戰。

保住認知功能 長庚完成全台首例聾啞腦瘤患者清醒開顱

為保住語言功能而設計的清醒開顱手術，竟可以為失去語言功能的聾啞人士施行。長庚醫院腦神經外科團隊今年二月為全台第一位，也是...

腦瘤媽開刀前一天他陪理光頭 醫師卻說開腦不用剃髮

五十九歲的江女士經歷二次腦部手術，被問及是否知道手術難度很高，她笑而不語。她的兒子說「媽媽可能至今都不太知道腦瘤有多嚴重...

雙北、台中、南投豪雨特報 注意雷擊強陣風

中央氣象局對17縣市發布豪大雨特報，台北市、新北市、台中市、南投縣有局部大雨或豪雨發生機率，基隆北海岸、桃園、新竹、苗栗...

雙北桃園發布大雷雨即時訊息 持續至17時45分

中央氣象局針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止。

熱門新聞

全台有感！清晨04：19東部海域規模6.0地震

健保署：我多數醫材收費高於國際

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

17縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

注意劇烈天氣！ 吳德榮：午後恐瞬間強降雨、密集雷擊

口罩貴4倍太離譜？ 業者：原物料大漲回不去了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。