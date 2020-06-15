毛小孩皮膚出狀況怎麼辦？獸醫師教你觀察3指標判斷

毛小孩常見4大健康問題，包括腸胃、皮膚、泌尿、體重，其中「皮膚」問題最令家長困擾，不僅經常難以判定原因，也常要花上比較長的治療時間。

胡瑋玲醫師檢查狗狗腳趾縫隙。 圖／小編去哪兒 提供

對於毛小孩常見的皮膚敏感問題，猩猩狐狸動物醫院副院長胡瑋玲醫師建議，家長平常可透過逆毛翻開檢查皮膚，觀察判斷皮膚是否出現狀況。

正常皮膚通常是淺粉紅色或灰色的，當皮膚發生敏感問題時，可能會有潮紅、紅疹、膿皰、皮屑或是脫毛等症狀，若排除換季換毛，且毛小孩出現搔癢動作，像是舔咬腳趾、摩、抓等，甚至有異常掉毛的狀況、搔癢時容易破皮流血，就有可能是皮膚疾病，應儘速就醫。另外，像是細菌感染、黴菌、寄生蟲，或是過敏、內分泌、身體系統性疾病（例如肝病、腎病）、免疫系統疾病都可能影響毛小孩的皮膚狀況，

觸診檢查貓咪皮膚。 圖／小編去哪兒 提供

胡瑋玲醫師表示，平時可選擇富含Omega 3的食物，如魚油加強皮膚保健，若毛小孩有搔癢狀況，可洗涼水澡，用吸水毛巾擦至7分乾左右，再用涼風、溫涼風交替吹乾。夏季到了，平常也要特別注意外寄生蟲的預防，可注意寵物毛上是否有黑點點，取下黑點點放在濕衛生紙上面觀察有沒有化開，可快速判定是否為跳蚤的排泄物。

業者推出貓狗的皮膚保健配方濕糧，平時可做為保健攝取。 記者林俊良／攝影

另外，民眾選購皮膚保健飼料時，也可注意挑選國際大廠牌有安全認證較為安心，含水解蛋白低敏飼料、皮膚保健複合營養素，以及富含Omega 3 & 6成分的配方，幫助毛小孩增進毛髮健康。法國皇家從1968年就著重在貓犬的獨特上，尊重貓犬不同個體、不同營養需求，長期觀察貓犬習性，更與各大貓犬研究中心、獸醫等專業夥伴合作，以最嚴格的標準把關原料及產品品質，提供毛孩最安心且合適的多樣化營養方案。

業者推出的貓狗皮膚保健配方亦有乾糧可選用，建議乾溼分開餵食。 記者林俊良／攝影

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