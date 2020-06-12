台北高雄血庫雙雙偏低 新竹AB型急缺只能再撐3天

新冠肺炎疫情後，國內血液庫存量常在低點徘徊，國內疫情趨緩，血庫還來不及恢復存量，醫院用血開始增加，近期假日多有午後陣雨，影響捐血意願，台北、高雄地區血庫偏低，其中新竹血庫AB型急缺，血液基金會呼籲，熱血民眾趁本周假日好天氣挽袖捐血，充足血庫。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺，據血液基金會統計，全台都有血庫短缺形況，台北地區只夠用4.9天、高雄地區只能撐5.5天，台南、台中、新竹雖總血量足夠，但細分會發現有部分血型血液不足，尤其新竹血庫AB型更出現急缺警示，只能再撐3.3天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏表示，國內新冠肺炎疫情最嚴峻的期間，血庫也歷經嚴酷考驗，光台北地區捐入量就少了兩成，今年截至6月12日，台北地區長達48天血液安全庫存量都低於5天，「這是近五年從來沒見過的，可以說是最糟的況狀。」

劉俊宏說，新冠肺炎重創血庫，但國內過去五個多月用血量卻未因疫情而減少，更可怕的是，這周起國內防疫政策解禁，竟發現台北地區各醫院用血量甚至出現上升趨勢，雖然國內疫情趨緩，捐血民眾回流，但目前人數回升的數度卻不夠快速，加上今年多雨「血庫已經捉襟見肘。」

劉俊宏呼籲，熱心的健康民眾利用本周天氣較晴朗的假期，就近至各捐血點捐血，讓病人用血無虞。血液基金會提醒，定期捐血很重要，不樂見突然出現極大量捐血人潮，因血液有保存期限，使用不完就會浪費珍貴血袋。