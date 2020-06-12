快訊

中選會公告：高雄市長將在8月15日進行補選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北高雄血庫雙雙偏低 新竹AB型急缺只能再撐3天

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
近期假日多有午後陣雨，影響捐血意願，台北、高雄地區血庫偏低，其中新竹血庫AB型急缺，血液基金會呼籲，熱血民眾趁本周假日好天氣挽袖捐血，充足血庫。記者陳婕翎／攝影
近期假日多有午後陣雨，影響捐血意願，台北、高雄地區血庫偏低，其中新竹血庫AB型急缺，血液基金會呼籲，熱血民眾趁本周假日好天氣挽袖捐血，充足血庫。記者陳婕翎／攝影

新冠肺炎疫情後，國內血液庫存量常在低點徘徊，國內疫情趨緩，血庫還來不及恢復存量，醫院用血開始增加，近期假日多有午後陣雨，影響捐血意願，台北、高雄地區血庫偏低，其中新竹血庫AB型急缺，血液基金會呼籲，熱血民眾趁本周假日好天氣挽袖捐血，充足血庫。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺，據血液基金會統計，全台都有血庫短缺形況，台北地區只夠用4.9天、高雄地區只能撐5.5天，台南、台中、新竹雖總血量足夠，但細分會發現有部分血型血液不足，尤其新竹血庫AB型更出現急缺警示，只能再撐3.3天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏表示，國內新冠肺炎疫情最嚴峻的期間，血庫也歷經嚴酷考驗，光台北地區捐入量就少了兩成，今年截至6月12日，台北地區長達48天血液安全庫存量都低於5天，「這是近五年從來沒見過的，可以說是最糟的況狀。」

劉俊宏說，新冠肺炎重創血庫，但國內過去五個多月用血量卻未因疫情而減少，更可怕的是，這周起國內防疫政策解禁，竟發現台北地區各醫院用血量甚至出現上升趨勢，雖然國內疫情趨緩，捐血民眾回流，但目前人數回升的數度卻不夠快速，加上今年多雨「血庫已經捉襟見肘。」

劉俊宏呼籲，熱心的健康民眾利用本周天氣較晴朗的假期，就近至各捐血點捐血，讓病人用血無虞。血液基金會提醒，定期捐血很重要，不樂見突然出現極大量捐血人潮，因血液有保存期限，使用不完就會浪費珍貴血袋。

捐血中心 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

當年大排長龍搶購 新竹這社區25戶轉手全都賺

新竹竟有「排隊美食」 他路過看傻：40年第一次見這景象

和泰汽車全國捐血月起跑 將舉辦超過150場捐血活動

疫情天雨血庫存量剩一周！最缺O型血 快拉親友挽袖捐血

相關新聞

全台9縣市大雨特報！ 台南大雷雨持續至下午2時45分

中央氣象局發布9縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台南市及中部以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷...

蔡英文下命研議健保新制爭議 健保署：最快明天討論

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材負擔上限值，引爆各界反...

全台9縣市發燒 屏東縣三地門37.2度高溫

中央氣象局發布高溫資訊，熱帶性低氣壓外圍環流沉降及天氣晴朗炎熱影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高...

台北高雄血庫雙雙偏低 新竹AB型急缺只能再撐3天

新冠肺炎疫情後，國內血液庫存量常在低點徘徊，國內疫情趨緩，血庫還來不及恢復存量，醫院用血開始增加，近期假日多有午後陣雨，...

健保醫材新制惹反彈 蘇貞昌：立意良善也要有充分溝通

健保醫材新制惹出醫界反彈，蔡英文總統今早發臉書要求行政院長蘇貞昌，以及衛生福利部長陳時中就各界意見與提醒進行研商。行政院...

快來玩水！台北自來水園區「水鄉庭園」13日開放

夏天就是要玩水，台北自來水園區最受歡迎的親水設施「水鄉庭園」將在明天開放，台北自來水事業處表示，鄉庭園每天定期換水，並有...

阿里山神木婚禮限15對即起報名 暑假訂房率也曝光

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處舉辦的「阿里山神木下婚禮」邁入第14年，觀光局副局長周廷彰說，今年是2020年，又是脊...

疫情下首例人道救援 印尼看護最快7月中移植骨髓

國際新冠肺炎疫情嚴峻，本報獨家報導，我國為了國際人道救援首開國境大門。來台工作2年的印尼看護莉娜，今年3月被確診為「重度...

健保自付差額上限惹怨 蔡英文請蘇貞昌陳時中研商

蔡英文總統今天透過臉書表示，關於健保自付差額醫材上限的問題，已請行政院長蘇貞昌特別注意，並再與衛生福利部長陳時中就各界意...

78歲老翁吃紅龜粿噎到 消防員急救援救回一命

78歲王姓老翁在家食用紅龜粿時，因噎住呼吸困難，家人趕緊撥打119求救，台中市府消防局獲報後趕抵現場，發現老翁倒臥客廳地...

暑假延後腸病毒6、7月恐升溫 醫師：要戴口罩、勤洗手

新冠肺炎疫情才趨緩，腸病毒正蠢蠢欲動！台中慈濟醫院小兒科醫師李宜准表示，雖然今年腸病毒就診人數比往年減少，但已出現腸病毒...

健保醫材新制惹議 健保署署長回應了

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值。...

熱門新聞

畢業生求職 面試後突然收到神秘紙條好傻眼

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

「綠島vs.小琉球」哪個比較好玩？ 網大推這一處：有渡假感

買口罩看過來！康是美100萬片醫用口罩明天門市開賣

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

印尼女童跨海救姊 台灣首開邊境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。