快來玩水！台北自來水園區「水鄉庭園」13日開放

夏天就是要玩水，台北自來水園區最受歡迎的親水設施「水鄉庭園」將在明天開放，台北自來水事業處表示，鄉庭園每天定期換水，並有專人每小時檢測餘氯及水質，以確保戲水衛生，現在氣溫回升、疫情趨緩，正適合戶外親水之旅。

台北自來水事業處表示，水鄉庭園面積768平方公尺，是台北夏天最受歡迎的大型戲水地點之一，裡面有兒童溜滑梯、各式水柱、水瀑等清涼消暑遊戲設施，水深約40-60公分，現場有救生員2位、水巡助理7位，讓親子更能安心親水，去年開放水鄉庭園4個月，期間共有17萬人次入園。

北水處指出，園區內還有自來水博物館及有「地下水宮殿」美稱的觀音山蓄水池等百年歐式古蹟，而小觀音山生態豐富、綠意盎然，如公館的後花園，是夏季消暑的好去處。

為配合現階段防疫，北水處呼籲民眾戲水應保持社交距離及做好個人衛生防護，入園並請配合實名制、體溫量測等防疫措施，後續也將依市府防疫指示進行滾動修正。相關資訊請電洽(02)8369-5104或於水園區網站https://waterpark.water.gov.taipei/查詢。