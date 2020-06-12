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全台9縣市大雨特報！台南大雷雨持續至14時45分

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全台9縣市大雨特報！ 台南大雷雨持續至下午2時45分

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局發布9縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台南市及中部以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布9縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台南市及中部以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布9縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台南市及中部以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局並針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分。旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

今、明兩天熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，臺灣東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率；南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。

今、明兩天東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖有長浪發生的機率；今晚起至明天基隆北海岸、宜蘭、西南部及恆春半島沿海、空曠地區易有8至9級強陣風；熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，明天東沙島將有９級左右強陣風。

恆春 氣象局 澎湖 天氣動態

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