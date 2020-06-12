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健保自付差額上限惹怨 蔡英文請蘇貞昌陳時中研商

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蔡英文下命研議健保新制爭議 健保署：最快明天討論

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
衛福部健保署署長李伯璋。圖／健保署提供
衛福部健保署署長李伯璋。圖／健保署提供

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材負擔上限值，引爆各界反對聲浪，蔡英文總統今早都發臉書，下令行政院長蘇貞昌與衛生福利部長陳時中就各界意見與提醒進行研商，健保署表示，最快明天開啟討論。

衛福部長陳時中昨晚親上火線說明自付差額上限改革，強調醫事團體若有質疑品項，可於盡快向健保署表達意見，做進一步討論。健保署署長李伯璋今接受媒體電訪時坦言，雖健保自付差額上限討論多次與醫學會、醫界代表開會，但多數由秘書代表出席，溝通不到位。

但李伯璋也透露，其實提出反對意見的醫界人士不一定都是沒有受邀參與會議，他說，有某些醫學會或公會理事長雖健保自付差額上限會議都有出席、且表達同意，但近日卻突然跳出來反對，細聊後才發現是會員反映劇烈，承受不住壓力才變掛，「都是人性，可以理解。」

李伯璋說，「微調是可以討論的」預計最快明天衛福部部長陳時中將與健保署及醫學會再次討論，屆時也會邀請提出反墮意見的醫療人員出席發表意見，但內容修正程度、新制是否8月如期上路，「這些都要看部長的想法」強調沒有堅持一定要怎麼做，只希望對人民及醫界都好。

針對網路上出現「反對自付差額上限的醫師都有收回扣」疑似帶風向的言論，李伯璋說，沒有證據，不願臆測，只怕造成民眾與醫界的產生裂痕，指出目前醫療品項多數仍是健保全額給付，只有4％需自付差額，健保署設立新制絕非為了圖利商業保險。

健保 衛福部 陳時中

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