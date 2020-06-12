疫情下首例人道救援 印尼看護最快7月中移植骨髓

國際新冠肺炎疫情嚴峻，本報獨家報導，我國為了國際人道救援首開國境大門。來台工作2年的印尼看護莉娜，今年3月被確診為「重度再生不良性貧血」，需進行骨髓移植，台灣難尋適合莉娜骨髓，唯一寄望莉娜在印尼的家人，各部會積極協助下，6月2日替莉娜3位家人敞開國門，協助治療莉娜的台北榮總今召開記者會說明，最快7月中進行骨髓移植。

台北榮總兒童血液腫瘤科主治醫師顏秀如表示，再生不良性貧血愈快治療效果愈好，再生不良性貧血患者無法自行再生紅血球、血小版、白血球，必須要靠骨髓移植才能完全改善，台灣雖然有骨髓可以配對，但台灣與印尼的種族還是有所不同，為了提高成功率，仍希望莉娜的家人可以嘗試配對，卻恰好碰上「疫情最嚴峻的時間點」。

顏秀如說，礙於疫情，初步盼莉娜能回印尼做檢測，醫療團隊搜尋到一位印尼的醫師曾做過骨髓檢測，隨即請他幫忙卻被回絕，對方表示，印尼的檢體配對必須要送美國，但疫情期間所有的檢體檢測都斷線，不可能替莉娜開例，最後在2到5月的期間「莉娜什麼都等不到」。

台北榮總兒童醫學部主任牛道明表示，隨著疫情趨緩，我國準備解封前各部會積極協助，但是開放莉娜的媽媽以及2位妹妹抵台，最擔心的仍是檢疫問題，好在母女3人都沒有發燒，健康狀況良好，6月2日抵台晚間11點多到北榮急診採檢後，3日凌晨完成採檢後，就送他們到台中的防疫旅館休息。

顏秀如說，目前莉娜的5歲妹妹骨髓與莉娜全合，但是莉娜的媽媽以及2位妹妹仍須居家檢疫21天，目前等候三人二採陰性後安排檢查，第28天開始收5歲妹妹的幹細胞，最快7月中進行移植。

顏秀如說，這次面對到的挑戰將是5歲的妹妹體重僅15公斤，要捐給40公斤的姐姐莉娜，每天需要取60到70c.c.的血液，連續3天就需要至少180c.c.，不過北榮過去做過很多小小孩的案例，團隊是很強的，應該不必太擔心，也希望這次的移植可以成功。