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阿里山神木婚禮限15對即起報名 暑假訂房率也曝光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
阿里山浪漫婚拍。圖／交通部觀光局提供
阿里山浪漫婚拍。圖／交通部觀光局提供

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處舉辦的「阿里山神木下婚禮」邁入第14年，觀光局副局長周廷彰說，今年是2020年，又是脊梁山脈旅遊年，比起往年更有意義。婚禮將於10月24到25日假阿里山香林神木平台盛大舉行，今起開放限量15對海內外新人報名，目前已累計200餘對海內外新人在阿里山見證愛情。

對於民眾關心的訂房率，阿里山管理處說，暑假已經八九成滿，阿里山賓館7月後已經全滿，預計因為無法出國轉為玩國旅。

觀光局今天上午在台北文華東方酒店辦理「阿里山神木下婚禮」記者會。周廷彰說，今年是2020年，比起往年活動更有意義，代表愛你愛你長長久久，今年又是脊梁山脈旅遊年，阿里山是有國際代表的高山，也有呼應到。在海拔2千多公尺神木見證之下，體驗鄒族婚禮，一定永身難忘。

立法委員伍麗華說，民眾可以在疫情恢復後，來阿里山進行報復性旅遊。阿里山是鄒族聖山，神木群有非常多祖靈的祝福，若要說全台到哪裡結婚最好，阿里山絕對是首選，不僅有神木，星光也特別不一樣。

今年神木婚禮以愛情長長9999方案象徵成雙成對，新人們除了參加神木下婚禮、亦能體驗二天一夜的浪漫遊程，包含鄒族傳統婚禮體驗、幸福手作團茶、阿里山浪漫婚拍及幸福午宴。

另外，星光下婚禮將於7月18到19日於阿里山牛埔仔愛情大草原舉行，今起同步開放報名至6月19日，因為疫情影響，限國內新人15對。參加的新人將踏及梅山太平雲梯、太平老街、碧湖觀光茶園等，在阿里山浪漫破表的地景下拍攝絕美婚紗。

阿里山管處為推廣阿里山豐富的自然景觀、人文及生態資源，今年更力邀醫師王彥文擔任活動代言人，拍攝周年婚紗並製作阿里山婚紗地圖，未來更將推出阿里山婚拍地圖中英日版本，讓遠道而來的海內外旅人們可以依景點規劃路線，遊玩阿里山。

至於為何今天選在文華東方酒店辦記者會，是否是因為先前大裁員所以出手相救。知情人士說，觀光局三個月前就已經訂了這個場地，主要是因為文華東方是婚紗首選場地，希望銀造出浪漫氛圍，聽到裁員訊息，觀光局也很緊張，所幸宴會廳場地不在影響之中。

阿里山浪漫婚拍。圖／交通部觀光局提供
阿里山浪漫婚拍。圖／交通部觀光局提供
觀光局副局長周廷彰。記者曹悅華／攝影
觀光局副局長周廷彰。記者曹悅華／攝影
今年記者會辦在台北文華東方酒店。記者曹悅華／攝影
今年記者會辦在台北文華東方酒店。記者曹悅華／攝影
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於今天於台北文華東方酒店辦理「阿里山神木下婚禮」記者會。圖／交通部觀光局提供
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於今天於台北文華東方酒店辦理「阿里山神木下婚禮」記者會。圖／交通部觀光局提供

阿里山 婚禮 觀光局

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