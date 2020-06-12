阿里山神木婚禮限15對即起報名 暑假訂房率也曝光

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處舉辦的「阿里山神木下婚禮」邁入第14年，觀光局副局長周廷彰說，今年是2020年，又是脊梁山脈旅遊年，比起往年更有意義。婚禮將於10月24到25日假阿里山香林神木平台盛大舉行，今起開放限量15對海內外新人報名，目前已累計200餘對海內外新人在阿里山見證愛情。

對於民眾關心的訂房率，阿里山管理處說，暑假已經八九成滿，阿里山賓館7月後已經全滿，預計因為無法出國轉為玩國旅。

觀光局今天上午在台北文華東方酒店辦理「阿里山神木下婚禮」記者會。周廷彰說，今年是2020年，比起往年活動更有意義，代表愛你愛你長長久久，今年又是脊梁山脈旅遊年，阿里山是有國際代表的高山，也有呼應到。在海拔2千多公尺神木見證之下，體驗鄒族婚禮，一定永身難忘。

立法委員伍麗華說，民眾可以在疫情恢復後，來阿里山進行報復性旅遊。阿里山是鄒族聖山，神木群有非常多祖靈的祝福，若要說全台到哪裡結婚最好，阿里山絕對是首選，不僅有神木，星光也特別不一樣。

今年神木婚禮以愛情長長9999方案象徵成雙成對，新人們除了參加神木下婚禮、亦能體驗二天一夜的浪漫遊程，包含鄒族傳統婚禮體驗、幸福手作團茶、阿里山浪漫婚拍及幸福午宴。

另外，星光下婚禮將於7月18到19日於阿里山牛埔仔愛情大草原舉行，今起同步開放報名至6月19日，因為疫情影響，限國內新人15對。參加的新人將踏及梅山太平雲梯、太平老街、碧湖觀光茶園等，在阿里山浪漫破表的地景下拍攝絕美婚紗。

阿里山管處為推廣阿里山豐富的自然景觀、人文及生態資源，今年更力邀醫師王彥文擔任活動代言人，拍攝周年婚紗並製作阿里山婚紗地圖，未來更將推出阿里山婚拍地圖中英日版本，讓遠道而來的海內外旅人們可以依景點規劃路線，遊玩阿里山。