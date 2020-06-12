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健保自付差額上限惹怨 蔡英文請蘇貞昌陳時中研商
蔡英文總統今天透過臉書表示，關於健保自付差額醫材上限的問題，已請行政院長蘇貞昌特別注意，並再與衛生福利部長陳時中就各界意見與提醒進行研商。正式實施前，政府團隊歡迎各界的建議，把方案調整到最好。
衛福部健保署預計在八月起將對健保差額特材訂定收費上限，避免同一特材在不同院所價差過大，豈料，健保署公布後引發醫界大反彈。
陳時中昨天在網路上說明將如期落實改革，但醫事團體若有質疑品項，可於這一兩天向健保署表達意見，將交由專家進一步討論。不過，陳時中的說明並未化解爭議，反彈聲浪有增無減。
蔡總統中午在臉書發文表示，關於健保自付差額醫材上限的事情，這幾天引起許多討論，她也收到不少醫療界朋友和病友的留言。今天早上，她請蘇貞昌特別注意這件事，並再與陳時中就各界的意見與提醒進行研商。
蔡總統說，好的政策，需要好的溝通。政策規劃會影響很多人，正式實施前，政府團隊歡迎各界的建議，把方案調整到最好。「謝謝大家的意見與提醒，我們一定會更加努力。」
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