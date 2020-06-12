快訊

全台9縣市大雨特報！台南大雷雨持續至14時45分

健保自付差額上限惹怨 蔡英文請蘇貞昌陳時中研商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保自付差額上限惹怨 蔡英文請蘇貞昌陳時中研商

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
蔡英文總統今天透過臉書表示，關於健保自付差額醫材上限的問題，已請行政院長蘇貞昌特別注意，並再與衛生福利部長陳時中就各界意見與提醒進行研商。正式實施前，政府團隊歡迎各界的建議，把方案調整到最好。照片翻攝自總統臉書。
蔡英文總統今天透過臉書表示，關於健保自付差額醫材上限的問題，已請行政院長蘇貞昌特別注意，並再與衛生福利部長陳時中就各界意見與提醒進行研商。正式實施前，政府團隊歡迎各界的建議，把方案調整到最好。照片翻攝自總統臉書。

蔡英文總統今天透過臉書表示，關於健保自付差額醫材上限的問題，已請行政院長蘇貞昌特別注意，並再與衛生福利部長陳時中就各界意見與提醒進行研商。正式實施前，政府團隊歡迎各界的建議，把方案調整到最好。

衛福部健保署預計在八月起將對健保差額特材訂定收費上限，避免同一特材在不同院所價差過大，豈料，健保署公布後引發醫界大反彈。

陳時中昨天在網路上說明將如期落實改革，但醫事團體若有質疑品項，可於這一兩天向健保署表達意見，將交由專家進一步討論。不過，陳時中的說明並未化解爭議，反彈聲浪有增無減。

蔡總統中午在臉書發文表示，關於健保自付差額醫材上限的事情，這幾天引起許多討論，她也收到不少醫療界朋友和病友的留言。今天早上，她請蘇貞昌特別注意這件事，並再與陳時中就各界的意見與提醒進行研商。　　

蔡總統說，好的政策，需要好的溝通。政策規劃會影響很多人，正式實施前，政府團隊歡迎各界的建議，把方案調整到最好。「謝謝大家的意見與提醒，我們一定會更加努力。」

健保 陳時中 醫材

延伸閱讀

郵局發券涉民進黨內鬥？ 藍：蘇貞昌挖坑等吳宏謀跳

健保醫材新制 總統請蘇貞昌陳時中再研商

松機「僞出國」引發熱議 林佳龍邀蔡英文蘇貞昌一起玩

罷韓後 藍怒批蔡英文對「民主」兩套標準

相關新聞

全台9縣市大雨特報！ 台南大雷雨持續至下午2時45分

中央氣象局發布9縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台南市及中部以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷...

健保醫材新制惹議 健保署署長回應了

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值。...

醫材新制爭議 朱學恒比喻像政府規定BMW跟裕隆一樣價錢

衛福部健保署針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫療器材祭出管理新制，引起醫界反彈，健保署昨天深夜推出圖文懶人包（ ht...

下周油價連7漲！汽、柴油每公升估各漲1.6及1.7元

因OPEC+ 7月維持5、6月減產目的，油價持續回升，根據中油浮動油價公式，預估汽、柴油6月15日凌晨零時起將分別調漲新...

鸚鵡颱風最快下午形成 氣象局：周末東南部、恆春半島有大雨

在菲律賓的熱擾動已經發展成熱帶性低氣壓，中央氣象局說，最快今天下午就會形成今年第2號颱風「鸚鵡」，受到東南風沉降作用影響...

健保部分給付醫材新制惹議 健保署深夜趕出懶人包說明

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值，此舉...

大腦耗損太大 長期負面思考易罹患阿茲海默症

負面思考不但有害心理健康，最新研究發現生活中重複性的負面思考還會導致認知能力下降，甚至增加阿茲海默症的罹患機率。

健保醫材新制惹反彈 蘇貞昌：立意良善也要有充分溝通

健保醫材新制惹出醫界反彈，蔡英文總統今早發臉書要求行政院長蘇貞昌，以及衛生福利部長陳時中就各界意見與提醒進行研商。行政院...

快來玩水！台北自來水園區「水鄉庭園」13日開放

夏天就是要玩水，台北自來水園區最受歡迎的親水設施「水鄉庭園」將在明天開放，台北自來水事業處表示，鄉庭園每天定期換水，並有...

蔡英文下命研議健保新制爭議 健保署：最快明天討論

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材負擔上限值，引爆各界反...

阿里山神木婚禮限15對即起報名 暑假訂房率也曝光

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處舉辦的「阿里山神木下婚禮」邁入第14年，觀光局副局長周廷彰說，今年是2020年，又是脊...

疫情下首例人道救援 印尼看護最快7月中移植骨髓

國際新冠肺炎疫情嚴峻，本報獨家報導，我國為了國際人道救援首開國境大門。來台工作2年的印尼看護莉娜，今年3月被確診為「重度...

熱門新聞

畢業生求職 面試後突然收到神秘紙條好傻眼

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

「綠島vs.小琉球」哪個比較好玩？ 網大推這一處：有渡假感

買口罩看過來！康是美100萬片醫用口罩明天門市開賣

健保部分給付醫材新制惹議 楊志良：醫師想賺錢可開業

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。