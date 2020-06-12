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暑假延後腸病毒6、7月恐升溫 醫師：要戴口罩、勤洗手

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
今年腸病毒就診人數比往年減少，但已出現腸病毒71型的重症零星個案，最近幾周因腸病毒症狀就診個案有持續增加，臨床有升溫趨勢。記者余采瀅／攝影
今年腸病毒就診人數比往年減少，但已出現腸病毒71型的重症零星個案，最近幾周因腸病毒症狀就診個案有持續增加，臨床有升溫趨勢。記者余采瀅／攝影

新冠肺炎疫情才趨緩，腸病毒正蠢蠢欲動！台中慈濟醫院小兒科醫師李宜准表示，雖然今年腸病毒就診人數比往年減少，但已出現腸病毒71型的重症零星個案，最近幾周因腸病毒症狀就診個案有持續增加，臨床有升溫趨勢。他提醒家長，暑假延後，可能增加學童感染腸病毒機會，建議持續戴口罩、勤洗手。

李宜准指出，根據疾病管制署統計資料，今年腸病毒就診人數跟去年同一時期比較處於低點，推測原因是新冠病毒防疫採取戴口罩、勤洗手等高規格措施，同時阻斷腸病毒傳染途徑，大幅降低感染發生機會。

但值得家長注意的是，今年初迄今，全台仍有5例腸病毒感染併發重症病例，且都是感染最容易導致嚴重併發症的腸病毒71型，腸病毒的威力仍不可小覷。李宜准也發現，時序進入夏季高溫後，臨床腸病毒個案愈來愈多。

李宜准說，腸病毒一年四季都有，4至9月是台灣的腸病毒流行期，疫情最嚴重。往年，感染高峰期波段第一波在4、5月，暑假趨緩，到開學又再有一波高峰。今年不一樣，因為延後開學，連帶延後放暑假，家長仍要注意今年6、7月腸病毒可能發生傳染的機會。

「要特別防範幼兒罹患71型腸病毒後併發重症！」李宜准提醒家長注意觀察，孩子一旦出現口腔潰瘍、手腳起小水泡，及持續發燒、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快，甚至嗜睡等病情時，就應該帶孩子就醫。

李宜准指出，腸病毒傳染來源主要經由腸胃道（糞口、水或食物污染）以及呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏），避免感染腸病毒，應好好保持戴口罩、用肥皂勤洗手習慣，注意以500ppm漂白水消毒環境，讓病毒沒有可乘之機。

避免感染腸病毒，應好好保持戴口罩、用肥皂勤洗手習慣。記者余采瀅／攝影
避免感染腸病毒，應好好保持戴口罩、用肥皂勤洗手習慣。記者余采瀅／攝影

腸病毒 口罩 疫情

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