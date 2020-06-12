健保醫材新制惹議 健保署署長回應了

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值。健保署統計，這八大類醫材於去年度申報使用共計13萬2800人次，占健保全額給付與部分給付的醫材總使用人次1700萬人次的千分之七。

新制引起醫界反彈，中華民國眼科醫學會就於10日函文健保署，指人工水晶體的使用在臨床上需要注意及掌控的因素多，越先進的水晶體所要求的手術精準度越高，因此單看水晶體特材成本，無法看見其他額外的醫療支出。且訂定民眾負擔上限，未來可能使優質先進的水晶體無法引進台灣，建議日後應讓眼科醫學會及專家團體充分表達意見。

但有知情人士表示，眼科醫學會過去一年半均有參與健保新制擬訂的過程，並於會中與各個出席代表達成共識。新制公告後的反彈，應是醫學會內部有不同聲音未能整合。

衛福部長陳時中昨晚親上火線說明，這項新制是健保署循程序與各界代表花費一年半研議出的結果，或許有許多醫事人員未參與其中、認為某些產品的上限價訂定有不合理之處，後續歡迎提供意見給健保署。

衛福部健保署署長李伯璋今表示，目前新制同樣按計畫於8月份上路，健保署會同時蒐集各界意見，並於近日邀集專家學者召開會議研商。

台灣醫療改革基金會研究員邱珮文表示，健保署有必要細緻說明新制擬定的思考過程，並持續監測相關產業動向，以避免過去藥價調降導致藥廠退出台灣市場的事件重演。不過，針對健保署願意出手管理差額負擔醫材長期價格紊亂的問題，醫改會給予高度肯定，並期盼健保署持續幫助民眾獲取更充分資訊資訊，像是能比較各廠牌醫材的特殊性、使用效果等，助其作出最適合的選擇。

衛福部健保署統計，2019年申報使用健保特材與自負差額特材共約1700萬人次，本次管理新制匡列的八大類醫材占率約為千分之七。其中，特殊功能人工心律調節器的使用情形約3000人次，冠狀動脈塗藥支架約三萬人次，人工髖關節約5000人次，特殊功能人工水晶體約九萬人次，特殊材質生物組織心臟瓣膜約1000人次，調控式腦室腹腔引流系統約2500人次，治療淺股動脈狹窄的塗藥裝置約1000人次，治療複雜性心臟不整脈消融導管計約300人次。