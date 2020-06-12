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亞洲第3座達文西訓練中心 落腳林口長庚醫院

中央社 / 台北12日電

全台第1、全亞洲第3座達文西手術訓練中心確定落腳林口長庚醫院，最快年底展開培訓課程，除了每年可訓練台灣70多名醫師，也將吸引國際醫師學習觀摩，再增添台灣醫療亮點。

隨醫療進步，傷口小、恢復快的微創手術成為許多民眾首選，其中又以引進台灣15年的「達文西手術」知名度最高。

根據衛生福利部國際醫療管理工作小組統計，截至2017年，台灣共執行2萬7878例達文西機器人輔助手術，主要服務科別包括泌尿科、婦產科、一般外科、大腸直腸外科等，不僅傷口小、住院時間短，而且治療結果符合國際水準，是台灣特色醫療項目之一。

實際上，達文西手術並非人人能操作，醫師必須到海外接受3天2夜密集訓練，才能回台以達文西系統替患者進行手術。

值得注意的是，每名患者每次手術須自費約新台幣15萬至25萬元耗材費用，要價不菲，近年也曾因健保給付問題在國內引發關注與討論，但說起達文西究竟好在哪，多數民眾仍霧煞煞。

長庚醫院達文西中心召集人吳俊德今天接受中央社記者訪問時解釋，傳統腹腔鏡手術、達文西手術都屬於微創手術，但腹腔鏡手術就像把「筷子」伸進肚子裡夾花生，達文西手術則是用和筷子一樣細的「手」來拿花生，但要如何操作這雙小手，就是困難所在。

吳俊德指出，手術時，醫師會將機器手臂伸入患者體內，細小的手臂就如同人手一樣，可以靈活且精準的切除、修復和縫合，因此得以保留病人的生理結構及功能，降低術中出血量、住院天數，讓病患能更早恢復正常生活與工作。

目前全台有40部達文西手術系統，每年有約70名醫師希望受訓，但礙於台灣沒有訓練中心，只能送到美國或香港、韓國進行3天2夜的三階段密集訓練，包括在操作台上訓練、以動物練習，最後還得觀摩人體手術。

吳俊德說，上半年因疫情影響，許多醫師連出國受訓都成問題，美國直覺公司看準長庚醫院地理位置、先進設備以及手術量龐大等3優勢，主動邀請簽署合作備忘錄，成立全台第1、亞洲第3座「達文西手術訓練中心」，將提供國內、外使用達文西手術系統的醫師及團隊，獲得訓練及進階教育的機會，讓更多病患能透過高科技的機械輔助手術成功治療疾病。

吳俊德表示，目前直覺公司已從美國訓練人員到台灣，近期將著手規劃課程，最快年底可正式開始訓練課程，除了方便國內醫師培訓，還能吸引更多國際醫師前來學習與觀摩，對提升台灣醫療在世界的能見度，再增亮點。

微創手術 達文西 醫師

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