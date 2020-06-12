強制入法！ 醫療長期植入物三項目需強制登載於病歷

衛福部醫事司頒布修訂醫師法相關草案，要求醫師只要協助患者植入任何會留在體內超過30天的植入物，必須要依法強制登載廠牌、型號、批號等於病歷中，病歷保存依原先規定，必須留存至少7年，草案正式頒布後，醫師若未依規定登載，將可依違反醫師法，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

美國愛力根公司生產的三款矽膠材質乳房植入物，被警示恐會導致大細胞淋巴癌，美國愛力根總公司去年宣布全球召回，台灣也跟進，但尚未使用的產品可以被回收，但已經植入至人體的數量，我國卻難以掌握，引發風波。

衛福部醫事司日前頒布醫師登載病歷應增加登載醫療植入物的廠牌、型號、批號，醫事司長石崇良表示，需要登載在病歷上的醫療植入物以長期在人體內的為主，長期的定義是植入體內使用會超過30天，如心臟節律器、心臟支架、乳房植入物、人工鼻模等，且不分自費或是健保統統都得登載；不過，若是短期使用的像是導尿管、術後引流管等，則不在強制登載的限制內。

石崇良表示，法令若通過，醫師屆時若未登載，將可依照違反醫師法第12條，以第29條給予處分，可開出2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

台灣女人連線理事長黃淑英表示，從衛福部新增的規定才得知「原來醫療植入物不用詳細登載在病歷中」，如今必須強制入法醫師才會詳實登載，實在太可笑。她認為，衛福部新要求的規定有利於民眾，但仍少了一塊對民眾健康的追蹤，建議增設高風險植入醫材的平台，讓各界可以回饋檢視醫材是否具有風險。

黃淑英表示，台灣目前有一個膝關節植入登錄平台，也因為這個平台，才發現鋼製膝關節是有問題的，國外也是針對高風險植入醫材有額外的分析平台，對於民眾而言才是更完整的保障。

醫改會副執行長林雅惠表示，醫事司新的措施雖會增加醫師在行政上的流程，但對於民眾而言絕對是一大利多，不少醫療糾紛案件與植入性醫材有關，有些患者認為醫師聲稱給A廠牌的醫材，實際卻植入B廠牌的醫材，但病歷中卻無從得知，且手術已完成，不可能再開刀檢視品牌。

林雅惠表示，衛福部此舉，可幫助民眾在面對醫療糾紛上，多一份證據，未來面對有瑕疵的醫材或是非法醫材如先前的骨釘事件，都可以藉此回溯，盼新制能盡速上路。