快訊

王浩宇臉書貼收到兩顆子彈 下午將在電視台前公開說明

看YouTube影片像在看廣告片？1鍵密技完封所有廣告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強制入法！ 醫療長期植入物三項目需強制登載於病歷

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

衛福部醫事司頒布修訂醫師法相關草案，要求醫師只要協助患者植入任何會留在體內超過30天的植入物，必須要依法強制登載廠牌、型號、批號等於病歷中，病歷保存依原先規定，必須留存至少7年，草案正式頒布後，醫師若未依規定登載，將可依違反醫師法，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

美國愛力根公司生產的三款矽膠材質乳房植入物，被警示恐會導致大細胞淋巴癌，美國愛力根總公司去年宣布全球召回，台灣也跟進，但尚未使用的產品可以被回收，但已經植入至人體的數量，我國卻難以掌握，引發風波。

衛福部醫事司日前頒布醫師登載病歷應增加登載醫療植入物的廠牌、型號、批號，醫事司長石崇良表示，需要登載在病歷上的醫療植入物以長期在人體內的為主，長期的定義是植入體內使用會超過30天，如心臟節律器、心臟支架、乳房植入物、人工鼻模等，且不分自費或是健保統統都得登載；不過，若是短期使用的像是導尿管、術後引流管等，則不在強制登載的限制內。

石崇良表示，法令若通過，醫師屆時若未登載，將可依照違反醫師法第12條，以第29條給予處分，可開出2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

台灣女人連線理事長黃淑英表示，從衛福部新增的規定才得知「原來醫療植入物不用詳細登載在病歷中」，如今必須強制入法醫師才會詳實登載，實在太可笑。她認為，衛福部新要求的規定有利於民眾，但仍少了一塊對民眾健康的追蹤，建議增設高風險植入醫材的平台，讓各界可以回饋檢視醫材是否具有風險。

黃淑英表示，台灣目前有一個膝關節植入登錄平台，也因為這個平台，才發現鋼製膝關節是有問題的，國外也是針對高風險植入醫材有額外的分析平台，對於民眾而言才是更完整的保障。

醫改會副執行長林雅惠表示，醫事司新的措施雖會增加醫師在行政上的流程，但對於民眾而言絕對是一大利多，不少醫療糾紛案件與植入性醫材有關，有些患者認為醫師聲稱給A廠牌的醫材，實際卻植入B廠牌的醫材，但病歷中卻無從得知，且手術已完成，不可能再開刀檢視品牌。

林雅惠表示，衛福部此舉，可幫助民眾在面對醫療糾紛上，多一份證據，未來面對有瑕疵的醫材或是非法醫材如先前的骨釘事件，都可以藉此回溯，盼新制能盡速上路。

醫師 醫材 衛福部

延伸閱讀

台東5G視訊看診 偏鄉醫療零距離

衛福部打造5G視訊遠距醫療國家隊 讓台東看診零距離

護理師防疫津貼恐多人分1萬 控醫院苛扣行政費

56家醫美診所 獲3年認證

相關新聞

健保醫材新制惹議 健保署署長回應了

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值。...

醫材新制爭議 朱學恒比喻像政府規定BMW跟裕隆一樣價錢

衛福部健保署針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫療器材祭出管理新制，引起醫界反彈，健保署昨天深夜推出圖文懶人包（ ht...

下周油價連7漲！汽、柴油每公升估各漲1.6及1.7元

因OPEC+ 7月維持5、6月減產目的，油價持續回升，根據中油浮動油價公式，預估汽、柴油6月15日凌晨零時起將分別調漲新...

鸚鵡颱風最快下午形成 氣象局：周末東南部、恆春半島有大雨

在菲律賓的熱擾動已經發展成熱帶性低氣壓，中央氣象局說，最快今天下午就會形成今年第2號颱風「鸚鵡」，受到東南風沉降作用影響...

健保部分給付醫材新制惹議 健保署深夜趕出懶人包說明

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值，此舉...

大腦耗損太大 長期負面思考易罹患阿茲海默症

負面思考不但有害心理健康，最新研究發現生活中重複性的負面思考還會導致認知能力下降，甚至增加阿茲海默症的罹患機率。

強制入法！ 醫療長期植入物三項目需強制登載於病歷

衛福部醫事司頒布修訂醫師法相關草案，要求醫師只要協助患者植入任何會留在體內超過30天的植入物，必須要依法強制登載廠牌、型...

巨型「北越粽」綠豆糯米夾4塊豬肉 徐國勇幫叫賣助移工

端午節將至，由於越南和台灣過節習俗相近，但因新冠肺炎影響不少來台的越籍移工無法回鄉，加上沒有工作生活陷入困頓，桃園市新住...

影／高鐵延伸宜蘭 林佳龍：年底提環評與北宜直鐵比較

對高鐵宜蘭延伸線， 交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到宜蘭會勘指出，去年11月納入綜合規畫與環評，今年底提出環評報告...

健保部分給付醫材新制爭議 學者建議各別定價

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值，此舉...

別錯過！6月21日夏至 台灣天空再現日環食

中央氣象局表示，6月21日下午4時許，台灣的天空將出現繼2012年5月21日之後再次發生的日環食現象，包含金門、澎湖北側...

酷航去年艙壓異常掉氧氣罩意外 運安會調查出爐

去年3月24日，酷航TR996由新加坡飛台北的班機，降落前20分鐘，機艙內卻突然艙壓異常，氧氣面罩瞬間掉落，機上近180...

熱門新聞

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

他面試後突然收到有人塞紙條勸離開 網友驚：快逃！

「綠島vs.小琉球」哪個比較好玩？ 網大推這一處：有渡假感

買口罩看過來！康是美100萬片醫用口罩明天門市開賣

11歲少女小露罹癌百日泣訴為什麼是我 記錄片鼓勵病童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。