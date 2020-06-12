影／高鐵延伸宜蘭 林佳龍：年底提環評與北宜直鐵比較

對高鐵宜蘭延伸線，交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到宜蘭會勘指出，去年11月納入綜合規畫與環評，今年底提出環評報告，並同原來北宜直鐵比較，鐵道局初步認為高鐵延伸宜蘭是相當好的替代路線。

林佳龍表示，未來宜蘭三鐵共構，包括高鐵台鐵與宜花東快鐵，南港端將成為轉運中心，連結台北、新北捷運及台鐵與基隆輕軌，打通北台灣瓶頸，建構6小時高快鐵一日生活圈，興建北宜高鐵是重要關鍵，高鐵將由政府編列預算興建，未來興建完成後，由高鐵公司營運。

對高鐵延伸宜蘭（北宜新線計畫替代方案），交通部鐵道局說明指出，計畫範圍自南港至宜蘭共約50公里，計畫路線自南港車站延伸汐止基地後，行經平溪區、 坪林區，宜蘭縣頭城鎮，礁溪鄉至宜蘭市，並設置高鐵宜蘭車站。

鐵道局指出，此案已依交通部指示納入替代方案（高鐵延伸宜蘭）綜合評估，去年（108年）11月22日啟動北宜新線 計畫替代方案（高鐵延伸宜蘭）綜合規劃及環評作業，預計今年（109年）11月底提送期末報告，後續將與直鐵方案綜合比較，以決策推動方向，並提送環評審 議。

另外，針對紓困3.0，林佳龍今天表示，先前紓困方案到6月，因防疫需要，延長出入境旅遊管制，為此，展開7、8、9月受航班與機場限制交通與觀光產業，展開新紓困方案，目前主要針對旅行社入出境，無法導引到國民旅遊，要再撐過未來3個月，等國門逐漸打開後，恢復正常營運，機場相關包括免稅商店、餐廳，地勤、空廚等航空產業為紓困3.0主要對象。

對端午連假，林佳龍表示，因應措施儘早分流，因擴大國旅，很多人會到宜花東，因應交通路況，鼓勵善用免費通行時間，路況維持況途減少交通事故，如國五，一旦有會回堵，機動安排事故排除，善用1968APP，另外，針對蘇花改與南迴提速計畫，有助車流順暢。