巨型「北越粽」綠豆糯米夾4塊豬肉 徐國勇幫叫賣助移工

端午節將至，由於越南和台灣過節習俗相近，但因新冠肺炎影響不少來台的越籍移工無法回鄉，加上沒有工作生活陷入困頓，桃園市新住民慈善關懷協會理事長陳氏花特別寫信給內政部長徐國勇，邀他今天到桃園大園義賣「北越粽」，徐體驗包粽也大力叫賣，所得近9萬元將協助困苦移工起居。

陳氏花表示，她從越南嫁來台灣已經19年，有感於同鄉兄弟姊妹來台辛苦工作，常常居無定所或三餐不濟，所以就自費租下透天厝當作移工的「中途之家」，服務至今照顧過上千人，同時也接受移民署委託，幫忙安置傷病暫時不能工作的移工。

陳氏花說，近期因為新冠肺炎影響，很多來台工作同鄉沒辦法回國，加上沒有工作收入，生活陷入困頓，所以她想到寫信給徐國勇，說明桃園地區移工們面臨的困難，也發起義賣北越粽活動，希望能替他們賺取收入，度過難關。

她也提到，在越南的端午節和台灣時間一樣，加上習俗相近，家家戶戶都會包粽子吃，也象徵一家團圓，所以粽子包得越大代表一整年可以豐衣足食，這次總共義賣粽子收入估計有8萬8000多元。

徐國勇說，今天參加活動體驗包北越粽，裡頭塞買4大豬肉、糯米和綠豆，包起來呈現四方形和台灣傳統的三角型很不一樣，而且粽子體積大，1顆讓一家四口吃一餐都綽綽有餘，他也感謝新住民朋友在國內經濟上的貢獻，台灣是多元的社會，需要各種顏色才能構成一幅美麗的圖畫。