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醫材新制爭議 朱學恒比喻像政府規定BMW跟裕隆一樣價錢

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
朱學恒。本報資料照片
朱學恒。本報資料照片

衛福部健保署針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫療器材祭出管理新制，引起醫界反彈，健保署昨天深夜推出圖文懶人包（ https://udn.com/news/story/7266/4630651 ）滅火。對此，宅神朱學恒在臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」表示，這個邏輯就跟政府應該把同樣有四個輪子會跑的車子設定價格上限，讓BMW、BENTLEY、PORCHE都跟裕隆收一樣的錢，一樣美麗和有說服力。

朱學恒說，這不是調漲健保大家共體時艱的政策，這是讓保險公司少付錢，讓願意付錢的人沒得付，從而讓醫護少賺錢的神祕左派理念啊！

健保署以「二焦點人工水晶體」為例，指同功能品項多，價格高的品項如退出市場，並不影響病人權益。對此，朱學恒表示，想要人人好，結果人人吃不飽。15個品項裡面，在核可的價格之後，得到12個品項都比健保局決定的價格要高會退出市場。80%都退出，只剩三個產品不影響病人權益？健保局數學是不是不太好？

他說，菜單原來有15個，政府介入之後結果只剩三個，結果客人權益不受影響？健保局是不是沒去餐廳吃過飯？

健保署以「二焦點人工水晶體」為例，指同功能品項多，價格高的品項如退出市場，並不影響病人權益。圖／取自健保署粉絲專頁
健保署以「二焦點人工水晶體」為例，指同功能品項多，價格高的品項如退出市場，並不影響病人權益。圖／取自健保署粉絲專頁

健保 朱學恒 衛福部

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