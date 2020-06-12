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「少吃多動」觀念已GG？正確「動吃」才能有效打敗雙脂

撰文 / 黎允之

無論是追求健康或是維持完美體態，都需要運動和飲食並行。坊間許多的錯誤觀念讓人走歪路，例如：運動後不吃東西、為了減重而挨餓 ……，嘗試後不但沒效果反而還賠上健康，得不償失。跟動吃達人破解迷思，這樣做才是正途。

圖／shutterstock 提供
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迷思一：維持體態一定要「少吃多動」？運動後不能吃東西？

很多人都有這樣的迷思：運動後不管飢餓指數如何爆表，都一定要忍耐著不吃東西，因為保持身材最重要的就是「少吃多動」？你也是被這個錯誤觀念耽誤的人嗎？運動會消耗身體許多能量，包含血糖跟胺基酸，應該於一小時內吃點營養的食物，修補身體組織，補充能量，讓肌肉更精實！

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因此，想要維持體態，不妨試試適合懶人的手臂運動，雙手平行上舉，訓練二頭肌，運動後別挨餓，來份以豆漿、黑芝麻、雞蛋、新鮮蔬菜製成的高纖雞柳堡，讓你吃得開心又零負擔，甩掉「掰掰袖」就是這麼輕鬆簡單！

迷思二：常常跑步，健康更加分？

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隨著慢跑成為全民運動，越來越多人喜歡用跑步來鍛鍊身體。然而，每天上班已經夠累，下班後還要擠出最後一點力氣來跑步，練跑練到懷疑人生，換來的卻只有汗水和肌肉痠痛？

事實上，想要達到更好的體態，不能只有靠動，而是要靠「動吃」和「懂吃」兩大秘技！運動時會大量消耗肌肉中的肝醣，因此運動後補充富含碳水化合物、蛋白質的食物，對身體是一種修復。下班後除了跑步鍛鍊身體，也可以選擇居家做適合自己的全身有氧運動，透過深蹲、靜止深蹲、拳擊有氧、核心轉體等動作，訓練肌肉核心力量，而運動後飲食，不但要吃得好，更要吃得巧，可自煮少鹽消脂、蛋白質和碳水化合物比例平衡的消火雞肉天使冷麵，正確動吃觀念養成，才能擁有健康好體態。

迷思三：標準體重，身體就不卡油？

圖／shutterstock 提供
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體脂過高是胖子的專利？根據醫學資料顯示，全球脂肪肝患者中，大約有四成都不胖！俗話說，小時候胖不是胖，長大後瘦也不見得真的瘦，人生怎麼這麼難？別以為身材標準、有運動習慣，就不會有雙脂問題，小心隱形的健康問題正在危害你的身體！

體重標準不等於體脂沒問題，如果你也有高體脂的困擾，建議可以常做小腹運動，例如，平板摸肩、滾輪運動、俄式轉體，鍛鍊腰腹部肌肉，吃的方面則可用豆渣、雞蛋、肉丁和新鮮蔬菜製成輕盈千層肉派，不但美味且高纖、高蛋白，均衡滿足身體所需營養。建立良好的動吃習慣，從此告別「泡芙人」的行列！

黑松茶花助你暢享健康好生活

健康之道沒有其他捷徑，「三分靠運動，七分靠飲食」是不二法門，黑松茶花綠茶陪你開心動、聰明吃！黑松茶花綠茶，口感清爽無糖，榮獲國家健康食品双認證：幫助調節血脂、不易形成體脂肪，運動或搭餐後配上一瓶，輕鬆暢享健康雙脂生活！

圖／黑松 提供
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