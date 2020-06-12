健保部分給付醫材新制爭議 學者建議各別定價

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值，此舉引發爭議，甚至有醫師發起臉書標記友人的串聯反對行動。有學者表示，針對健保給付的醫藥商品，政府的確有責任告訴民眾部分負擔的合理範圍，但是不該針對所有廠牌產品訂定同一上限，而應各別定價。

台北醫學大學人社院副院長、醫務管理系教授楊哲銘表示，在台灣，政府就是醫藥商品的最大買主，可決定多少錢才願意納入健保。針對納入健保的產品，政府有責任讓民眾知道，其掏出的部分負擔在合理範圍、而非讓醫材廠商大賺利潤。

不過，他說，健保署訂定醫材差額負擔的上限，此舉有嫌粗糙。即便不談高價產品可能會退出市場，對民眾而言，也不清楚同功能醫療器材當中，哪些品質較好、效果較佳、價格落在哪邊才算合理。因此，應取而代之針對各別商品，視其科學證據一一定價。

陽明大學公共衛生研究所兼任教師、北市聯醫中興院區醫務長蔡景耀表示，各家醫療院所購買醫材的數量與頻率不同、議價能力不同，廠商的管控與運銷成本就有差異，因此不該針對全國各級醫療院所都訂定同一上限值。另外，同功能、不同廠牌醫材可能也有品質高低之分，當政府畫出一條上限值，的確可能使高級產品退出市場或進不來了。

他說，其實健保全額給付的醫材就是基本款、就很夠用，有些民眾願意多花錢使用健保部分給付的醫材，民眾願意買單。只要業者作好訊息揭露，明確指出自家產品特殊性、管控成本等，收費不同也是有道理的。