別錯過！6月21日夏至 台灣天空再現日環食

中央氣象局表示，6月21日下午4時許，台灣的天空將出現繼2012年5月21日之後再次發生的日環食現象，包含金門、澎湖北側、中南部等10個縣市局部地區，均可見到太陽如戒指環狀的日食現象，其他地區則可見到日偏食現象。

氣象局說，以環食帶經過的嘉義氣象站為例，21日14時49分17秒，由「初虧」開啟日食序幕，太陽的下右側逐漸被月面遮掩而出現缺角；16時13分40秒出現「環食始」，月面全部移入日面中，因此時所見月面直徑比日面小約2.1%，形成了日面周邊無法被遮掩的環食現象；16時14分8秒出現「食甚」，此時若是在環食帶的中心線附近，則可見太陽呈現出戒指環狀的景象；16時14分38秒出現「環食終」，此時月面開始從日面移出，環食現象結束；17時25分50秒日面「復圓」，全部歷程2小時36分33秒。

氣象局表示，本次日環食將會出現在金門縣、澎湖縣北側、雲林縣南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、南投縣南側、花蓮縣南側及台東縣北側共10個縣市。依日環食帶所經之處由邊緣至中心線的遠近，分別可見約1至60秒的日環食現象。

環食帶中心線將橫過雲林縣的口湖鄉、水林鄉及北港鎮；嘉義縣的六腳鄉、新港鄉、太保市、番路鄉、中埔鄉及阿里山鄉；嘉義市西區及東區；高雄市的那瑪夏區及桃源區；花蓮縣的富里鄉；臺東縣的海瑞鄉及成功鎮等。

另包含澎湖風景區管理處、嘉義及台東天文協會，均與氣象局合作在澎湖漁翁島、阿里山沼平車站及台東成功商水職校等地舉辦日食觀測活動。

另外，為服務該日無法外出觀賞環食的民眾，氣象局與國內各地天文台及全國大學天文社聯盟等相關社團組織合作，在各地直播日食過程，將全部網路連結整理成入口網頁，放在氣象局官網首頁（ https://www.cwb.gov.tw/V8/C/ ）。

本次在地球上可見的日環食過程，自21日11時46分開始至17時34分結束，歷經5小時又48分鐘，環食帶通過非洲、阿拉伯半島、印度北部、中國南部以及我國。

氣象局說，依資料統計，全球平均每年約會發生2.38次日食，本世紀全球總計發生224次日食，我國可見41次，其中可見的環食有3次，分別出現在2012年5月21日、2020年6月21日及2074年1月27日。前兩次台灣本島的部分地區可見環食，第3次只有馬祖地區可見環食現象；台灣本島下次能見環食為2215年6月28日的南台灣地區。

氣象局說，6月21日當日適逢夏至節氣，天氣非常炎熱，外出觀看日環食時，務必做好遮陽防暑的相關措施，並特別留意補充水份。

日環食發生時，太陽在西方仰角約自50多度漸落至15度處，挑選西向視野良好的地方觀看。由於日環食發生時太陽亮度仍然很強，必須透過適當的遮減光器材觀看，而且持續觀看的時間不可過長，以免傷害眼睛。除了專業的濾光設備以外，民眾可自行拿1片硬紙板，在紙面打一些細孔，手持在陽光下調整適當高度即可以針孔投影的方式，安全觀看投影至地面上的日食缺角變化。