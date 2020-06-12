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酷航去年艙壓異常掉氧氣罩意外 運安會調查出爐

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
酷航示意圖。路透
酷航示意圖。路透

去年3月24日，酷航TR996由新加坡飛台北的班機，降落前20分鐘，機艙內卻突然艙壓異常，氧氣面罩瞬間掉落，機上近180名旅客頓時驚嚇恐慌。國家運輸安全調查委員會今發布調查報告，可能肇因為兩套自動艙壓控制系統先後發生故障，失去自動調節艙壓功能以及正駕駛下達錯誤指令。

酷航一架空中巴士A320-232型機，國籍標誌及登記號碼9V-TAU，去年3月24日由新加坡樟宜國際機場起飛，執行TR-996定期載客班機，飛往台灣桃園國際機場之飛航任務。機上載有正、副駕駛員各一人、客艙組員四人、乘客178人，共計184人。

該機於下降過程中，高度約14000呎，於桃園機場西南方28.8浬，發生艙壓高度過高之緊急狀況。飛航組員使用氧氣面罩，施放客艙氧氣面罩，並持續下降高度，於桃園機場05左跑道落地，人機均安。

根據運安會今天發布「與可能肇因有關之調查發現」，事故機於下降過程中，兩套自動艙壓控制系統先後發生故障，失去自動調節艙壓功能。

運安會也說，事故機兩套艙壓控制系統故障後，飛航組員依程序選擇手動模式控制艙壓，但正駕駛員未能正確判斷手動艙壓控制開關撥動方向與艙壓高度對應關係，而下達錯誤指令。副駕駛員亦未能發現此不正確決定，將外流閥朝開啟方向操作，導致艙壓高度快速升高而致動艙壓高度過高警告。

針對該事故，運安會建議酷航加強飛航組員之組員資源管理訓練，尤其是組員對狀況認知或下達指令存在意見相左之情況時，應開放討論並再次確認。

針對新加坡民航局，運安會說，建議督導並確保酷航加強飛航組員之組員資源管理訓練，尤其是組員對狀況認知或下達指令存在意見相左情況時，應開放討論並再次確認。

最後，運安會說，事故調查期間，已獲知酷航與新加坡民航局合作採取積極改善措施，包含酷航已更新飛航組員複訓課程，並於去年7月完成，更新內容包含示範操作課程，以加強組員正確及安全手動控制艙壓控制系統程序。

另外，涉及該案兩位飛航組員已完成加強訓練，包含組員資源管理、模擬機及線上訓練。並於返回執行任務前，已通過模擬機及線上考驗。

運安會說，酷航也藉此機會實施航空器系統複習模組（Aircraft System Refresher Modules，涵蓋所有航空器系統）課程，以加強所有飛行員有關航空器系統之學科訓練，並在去年7月開始實施，要求所屬飛行員須於12個月內完成此課程。

酷航飛台北班機降落前因艙壓異常，氧氣面罩瞬間全掉落。本報資料照片
酷航飛台北班機降落前因艙壓異常，氧氣面罩瞬間全掉落。本報資料照片

酷航 桃園機場 事故

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