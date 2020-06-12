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少吃多動也瘦不下來？名醫宋晏仁：要啟動體內的升糖素

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
脂肪為什麼越來越多? 宋晏仁醫師：因為你的身體一直召喚胰島素啊！該怎麼減肥? 快出動胰島素的死對頭：升糖素來分解脂肪吧！圖／宋晏仁醫師授權提供
脂肪為什麼越來越多? 宋晏仁醫師：因為你的身體一直召喚胰島素啊！該怎麼減肥? 快出動胰島素的死對頭：升糖素來分解脂肪吧！圖／宋晏仁醫師授權提供

明明沒吃什麼，或維持少吃多動、少量多餐，自認吃得健康，但就是瘦不下來？前衛生署副署長、書田診所宋晏仁醫師指出，原因是身體不斷召喚胰島素；想跟脂肪分手，希望身體裡多餘的脂肪能轉換成能量來運用，那就要靠升糖素的幫忙。

宋晏仁醫師表示，很多人不了解會發胖的原因，減重過程中有2個最重要的荷爾蒙，包含「胰島素」和「升糖素」。他表示，胰島素最重要的功能是「儲存能量」，胰島素是反應身體能量狀態的荷爾蒙，當我們吃任何含有熱量的東西，體內的胰島素會開始波動，波動的速度和幅度會隨著食物內容去調整。

升糖素能幹嘛呢？一、能崩解儲存在肌肉和肝臟的肝醣，即時提供細胞能量；二、當肝醣差不多用了2/3，就會啟動「解脂」作用，開始分解脂肪。

宋晏仁指出，只要吃進口中任何東西，除了白開水之外，不管咖啡、茶，胰島素一定會有波動，當吃進碳水化合物，有大量的熱量進來，胰島素就會快速升高，替身體儲存能量；重點是，一般能被身體即時利用的熱量約400大卡，那剩下的熱量哪裡去了？沒它就變成脂肪儲存起來了！恐怖的是脂肪可以無限量儲存，甚至存到內臟去！

「想要讓體重減輕，脂肪剋星升糖素很重要。」宋晏仁表示，升糖素和胰島素就像兩個難兄難弟，是互相抗衡的荷爾蒙，胰島素上升、升糖素就下降，想要讓升糖素上升只有一個辦法，就是讓胰島素下降。

胰島素下降到一定程度，細胞會發現血糖不夠用了，就會喚起升糖素，也就是說如果早上、中午都不吃東西，讓胰島素維持在低落的狀態，升糖素就會開始作用，分解儲存在肝臟和肌肉的肝糖，讓周邊的細胞可以利用。

宋晏仁說：「所以如果每天你有相當程度的時間是不吃東西的，例如晚餐6點前吃完，到隔天中午12點前都不吃東西的話，你的脂肪就一定會開始被動員。」

宋晏仁表示要控制胰島素和升糖素，飲食策略是非常重要的，其中有2點要注意：

1.少吃會讓胰島素立刻上升的食物。

2.餐跟餐中間不要吃零食，不然血糖和胰島素會不斷的上升，升糖素就永遠沒有機會起來作用，脂肪就會不斷的堆積。

脂肪為什麼越來越多? 宋晏仁醫師：因為你的身體一直召喚胰島素啊！該怎麼減肥? 快出動胰島素的死對頭：升糖素來分解脂肪吧！圖／宋晏仁醫師授權提供
脂肪為什麼越來越多? 宋晏仁醫師：因為你的身體一直召喚胰島素啊！該怎麼減肥? 快出動胰島素的死對頭：升糖素來分解脂肪吧！圖／宋晏仁醫師授權提供

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