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鸚鵡颱風最快下午形成 氣象局：周末東南部、恆春半島有大雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
在菲律賓熱帶性低氣壓，最快今天下午就會形成今年第2號颱風「鸚鵡」，中央氣象局提醒周末東南部及恆春半島留意大雨。本報資料照片
在菲律賓熱帶性低氣壓，最快今天下午就會形成今年第2號颱風「鸚鵡」，中央氣象局提醒周末東南部及恆春半島留意大雨。本報資料照片

在菲律賓的熱擾動已經發展成熱帶性低氣壓，中央氣象局說，最快今天下午就會形成今年第2號颱風「鸚鵡」，受到東南風沉降作用影響，預計南部熱飆37度。降雨部分，周末東南部、恆春半島留意大雨。

氣象預報員官欣平說，目前該熱帶性低氣壓，在恆春南南西方625公里海面上，已經準備進入南海、脫離菲律賓陸地，預計下午到晚上進入南海，屆時會有比較明顯發展，下午到晚間將生成颱風，以傍晚機率最大，一路朝西北方前進，對台灣目前沒直接影響，主要影響港澳，下周日登陸中國大陸廣東。

官欣平說，生成颱風以後的影響可分為兩階段，今天到下周日，由於風向造成東南風，會造成沉降作用，南台灣高溫明顯，南部局部地區恐出現37度高溫，南台灣基本上都很熱。

降雨部分，他說，會有一塊水氣從南邊上來，一波波對流雲系帶來降雨，不過來得快去得也快，驟雨過去就會出太陽。受到外圍雲系影響，花東、南台灣會有降雨，愈往東南部及恆春半島降雨狀況愈明顯，局部大雨將出現在東南部和恆春半島，午後雷陣雨則是集中在各地山區。

他說，至於下周日登陸中國大陸後到下周四，大環境風向轉西南風，清晨上午南台灣會有局部短暫陣雨。午後雷陣雨範圍會從各地山區開始陸續限縮，平地以大台北地區跟宜蘭為主，白天太陽很大，下午過後出現雷陣雨。

熱帶性低氣壓以每小時9公里速度，向西北西進行。 圖／取自氣象局網站
熱帶性低氣壓以每小時9公里速度，向西北西進行。 圖／取自氣象局網站

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