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台灣高鐵端午連假再加52班次 14日零時開放搶票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵端午節疏運擴大運能供給，再加開52班次列車，14日凌晨開放購票。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵端午節疏運擴大運能供給，再加開52班次列車，14日凌晨開放購票。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司經檢視端午節疏運（6月24日到6月29日）預售以及車組運用情形，稍早宣布，針對目前旅客訂位較踴躍時段，再加開52班次列車（南下24班、北上28班），自6月14日（日）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵說，6月24日至6月28日所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡、一卡通聯名卡使用，6月29日（假期後上班日）則維持自由座服務。敬請旅客提早訂位購票，並依照票面所載車次及車廂座位搭乘。

台灣高鐵2020端午節疏運期間，共加開215班次列車（南下115班、北上100班），總計六天提供917班次列車的旅運服務。

台灣高鐵統計，截至今天上午9時，約35萬餘張車票完成訂位。其中，6月28日北上12時以後時段車次熱銷，建議旅客可多加利用6月27日北上各班次列車提前返回工作崗位，或搭乘6月29日清晨時段加開車次。

台灣高鐵說，為提供更加充足運能服務旅客，高鐵公司特別於6月24日（周三）增開南下1337、1297二班次列車，由於抵達左營站時預計已超過高雄捷運往小港方向末班車發車時間，欲搭乘此二班次列車的旅客，提早安排到站後接駁方式，亦已協調位於左營站五號出口之排班計程車配合末班車時間。

台灣高鐵表示，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲用，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

高鐵 社交距離

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