松機「僞出國」引發熱議 林佳龍邀蔡英文蘇貞昌一起玩

松山國際機場近日在臉書宣布7月2日起推出共三場次「偽出國」出入國境體驗活動，造成廣大討論，截至目前已有近5000人分享。交通部長林佳龍今天上午也「參一咖」，邀請蔡英文總統和行政院長蘇貞昌一起參加，還說保證抽獎絕對沒有內定。

交通部觀光局近日因為龜山島活動引發熱議，昨天松機又因為出入境體驗活動再次受到關注。林佳龍稍早在臉書上打趣表示，「同仁創意繼續超前部署」，並強調抽獎絕對公平、公正、公開，「真的憋很久沒出國了，沒魚蝦也好」，鼓勵民眾參加，連他自己都很想看新的快速通關。

松機主任許乃新昨天說，台北國際航空站ROT案去年底擴建完畢，原本要盛大開幕，未料遇到疫情，所以藉這次活動安排民眾體驗、參觀，包含三樓新的入境廊道、觀景餐廳等，「跟飛機感覺愈來愈近」。活動時間特別挑周二、四、六沒有國際線時間，利用沒有國際旅客時段，讓悶太久的民眾出來走走，都是管制區內的體驗，感受出境、登機又入境的緊湊半日遊，平常一般人若沒有要出國是無法進入的。

松機在臉書粉專PO出活動資訊指出，即起至6月17日下午2時前公開分享該貼文次數超過168次，就從分享的粉絲中抽出90名幸運兒，可攜伴一起來松機出國體驗，其中每梯次有五名可以親自體驗自動通關。

截至今天上午9時20分，已有4737次人分享、6201則留言、4509個按讚數。