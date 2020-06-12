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健保部分給付醫材新制惹議 健保署深夜趕出懶人包說明

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值，此舉引起醫界反彈。健保署於昨天晚間十點進一步在臉書推出懶人包說明。圖／取自健保署粉絲專頁
衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值，此舉引起醫界反彈。健保署於昨天晚間十點進一步在臉書推出懶人包說明。圖／取自健保署粉絲專頁

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值，此舉引起醫界反彈。衛福部長陳時中昨晚六點多親上火線向各家媒體說明，健保署昨晚10時進一步在臉書推出圖文懶人包，但千餘網友留言不買帳。

醫療院所中的醫材可概分為「健保特材」、「健保差額負擔特材」以及「民眾全自費特材」，健保署6月8日公告對於其中「健保差額負擔特材」的八大類352品項訂出醫療院所向民眾收費的價格上限。

健保署粗略統計，高達八成九的健保部分給付醫材，未來將因著新制規定降低民眾端自付差額，像是三焦點的特殊人工水晶體，台北地區的醫學中心向民眾收取的自付差額在8.1萬到9.6萬不等，新制則要求不可收超過6萬8838元。

健保署圖文懶人包指，這類「健保特材」具有基本功能，而「健保差額負擔特材」可能具特殊功能、更具臨床效益但價格較貴，健保署才採取差額負擔的方式加以引進。

懶人包指，健保給付的醫材，政府有責任確保同功能、同效果的產品價格不能落差太大，因此才落實健保第45條，針對不同功能產品訂定不同的差額負擔上限。而上限金額的訂定是參考醫院採購價、市場販售價、國際價格，今年5月的特材共擬會議與代表達成共識，以醫院採購價加計20%訂定費用。

懶人包以二焦點人工水晶體為例，市面上的15個品項的價格在四萬到九萬元不等，而健保核定費用為5萬6811元；同功能商品多，如果價格高者退出市場，並不會影響病人權益。

不過網友對這份懶人包的內容並不滿意，有網友留言，「誰來分類品質功能？」「參考國際價格，請問是參考哪一國？參考國家的醫療收費與醫事人員薪資有沒有一起考量進去？」「（二焦點人工水晶體）15項現有品項，就有12項超過價格標準，只剩三項可以選，還說沒影響權益」。

針對懶人包指，此舉並非圖利私人保險，且並非每個民眾都有私人保險可實支實付。有網友回文，「很多人有（私人保險）且金額不低，政府憑什麼犧牲這些人權益？」「保險公司需要理賠的金額減少多少，健保署分明是圖利財團」。

健保 懶人包

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