快訊

一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司

美股崩跌1861點 台股今跳空開低走逾250點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鸚鵡颱風將形成 彭啟明：中南部尤其恆春半島留意雨勢

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
熱帶性低氣壓在菲律賓呂宋島，向西北移動，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
熱帶性低氣壓在菲律賓呂宋島，向西北移動，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站

在菲律賓的熱擾動已經發展成為熱帶性低氣壓，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，目前中心位置已經通過呂宋島，將進入南海，這一兩天有機會再重整，最快今晚或到明天早上將可能發展成為今年第二號颱風鸚鵡。

他說，「鸚鵡」是由馬來西亞提供，英文叫做Nuri，目前各種預測路徑大致上都指向往廣東附近，可能就是珠江三角洲前進，影響香港及澳門較為直接，時間點就在周日，對當地會有一定程度的影響。

彭啟明說，台灣並非直接受影響，而是外圍環流配合上西南風的水氣，間接影響台灣，不用太過擔心，水氣增多順著環流北上，在迎風面的中南部，尤其是屏東到台東的恆春半島，可能有雲系移入、陣雨發展，或是午後雷陣雨會受到水氣增多而增強，範圍也擴大一些。

周末這兩天除了偶有陣雨及午後雷陣雨外，各地大致上都是晴朗穩定炎熱高溫的天氣，雲量會略多一些，高溫仍有機會上看33-35度，由於水氣增多，悶熱感相當的強，外出務必要防中暑。

彭啟明說，下周受颱風外圍影響顯著減弱，回到偏西南風的天氣，炎熱高溫，可能中午高溫都有機會到34-36度，午後有局部陣雨，天氣上大致穩定。要留意的是下周末可能有波鋒面接近，台灣附近的水氣將顯著增多，不過這變動度仍高，後續再持續觀察。

他說，目前東亞的梅雨鋒面已經移到長江中下游附近，當地幾乎是每天都在下雨，例如從武漢到上海，都持續有顯著雨勢，可能會有8-10天的連續降雨，預期會下到6月下旬。不過這時候的太平洋高壓的勢力尚未顯著的建構完成，仍然有時會顯著西伸或東退，這段期間還在盤整，但離真正盛夏已經很接近。

彭啟明 高溫 天氣動態

延伸閱讀

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

天氣炎熱午後雷陣雨 彭啟明：周日鋒面接近

梅雨季結束？ 彭啟明：7月5日後較有機會適合颱風發展

梅雨鋒面終告一段落 彭啟明：下周轉夏季天氣 上看36度高溫

相關新聞

健保部分給付醫材新制惹議 健保署深夜趕出懶人包說明

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值，此舉...

大腦耗損太大 長期負面思考易罹患阿茲海默症

負面思考不但有害心理健康，最新研究發現生活中重複性的負面思考還會導致認知能力下降，甚至增加阿茲海默症的罹患機率。

地牛翻身！ 花蓮近海規模4.7地震 最大震度花蓮3級

地牛翻身！中央氣象局發布第31號顯著有感地震報告，今天上午8時21分，在花蓮縣政府東偏北方7.8公里（花蓮縣近海），發生...

健保部分給付醫材新制爭議 呂秋遠：健保署管到海邊

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫材首度祭出管理新制，針對8大類352項民眾自付差額的醫材，訂出民眾...

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

今晚至明晨鸚鵡颱風將生成。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，熱帶性低氣壓生成，進入南海，未來這一兩天...

颱風最快今晚生成 吳德榮：恐增強午後對流

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性...

松機「僞出國」引發熱議 林佳龍邀蔡英文蘇貞昌一起玩

松山國際機場近日在臉書宣布7月2日起推出共三場次「偽出國」出入國境體驗活動，造成廣大討論，截至目前已有近5000人分享。...

鸚鵡颱風將形成 彭啟明：中南部尤其恆春半島留意雨勢

在菲律賓的熱擾動已經發展成為熱帶性低氣壓，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，目前中心位置已經通過呂宋...

今天好熱4縣市飆高溫！ 鄭明典：熱低壓對流在組織階段

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，今年編號第二號熱帶性低氣壓在菲律賓上空形成，它的西側對流爆發，不過它的旋轉中心明顯在...

搶救移工 23歲莉娜 不捨5歲妹為她受罪

莉娜年僅二十三歲，來台灣工作才滿一年多，就被診斷出「再生不良性貧血」，所幸在許多陌生人協助下，家人來台，讓她得以骨髓移植...

印尼女童跨海救姊 台灣首開邊境

為了防疫，台灣三月起嚴守國門，但六月二日這天，來自印尼爪哇漁村貧困家庭的母女三人卻獲准入境，直接住進台北榮總，接受抽血檢...

台東5G視訊看診 偏鄉醫療零距離

台東縣政府為提升醫療品質服務，今年5月起與電信業者合作，開辦11個鄉鎮衛生所5G視訊遠距醫療服務。未來，將普及到全縣16...

熱門新聞

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

買口罩看過來！康是美100萬片醫用口罩明天門市開賣

「綠島vs.小琉球」哪個比較好玩？ 網大推這一處：有渡假感

11歲少女小露罹癌百日泣訴為什麼是我 記錄片鼓勵病童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。