鸚鵡颱風將形成 彭啟明：中南部尤其恆春半島留意雨勢

在菲律賓的熱擾動已經發展成為熱帶性低氣壓，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，目前中心位置已經通過呂宋島，將進入南海，這一兩天有機會再重整，最快今晚或到明天早上將可能發展成為今年第二號颱風鸚鵡。

他說，「鸚鵡」是由馬來西亞提供，英文叫做Nuri，目前各種預測路徑大致上都指向往廣東附近，可能就是珠江三角洲前進，影響香港及澳門較為直接，時間點就在周日，對當地會有一定程度的影響。

彭啟明說，台灣並非直接受影響，而是外圍環流配合上西南風的水氣，間接影響台灣，不用太過擔心，水氣增多順著環流北上，在迎風面的中南部，尤其是屏東到台東的恆春半島，可能有雲系移入、陣雨發展，或是午後雷陣雨會受到水氣增多而增強，範圍也擴大一些。

周末這兩天除了偶有陣雨及午後雷陣雨外，各地大致上都是晴朗穩定炎熱高溫的天氣，雲量會略多一些，高溫仍有機會上看33-35度，由於水氣增多，悶熱感相當的強，外出務必要防中暑。

彭啟明說，下周受颱風外圍影響顯著減弱，回到偏西南風的天氣，炎熱高溫，可能中午高溫都有機會到34-36度，午後有局部陣雨，天氣上大致穩定。要留意的是下周末可能有波鋒面接近，台灣附近的水氣將顯著增多，不過這變動度仍高，後續再持續觀察。

他說，目前東亞的梅雨鋒面已經移到長江中下游附近，當地幾乎是每天都在下雨，例如從武漢到上海，都持續有顯著雨勢，可能會有8-10天的連續降雨，預期會下到6月下旬。不過這時候的太平洋高壓的勢力尚未顯著的建構完成，仍然有時會顯著西伸或東退，這段期間還在盤整，但離真正盛夏已經很接近。