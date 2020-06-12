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今天好熱4縣市飆高溫！ 鄭明典：熱低壓對流在組織階段

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年編號第二號熱帶性低氣壓在菲律賓上空形成，它的西側對流爆發，在色調強化雲圖中很顯眼，不過它的旋轉中心在箭頭指的區域，明顯在強對流區之外，表示對流還在組織階段。圖／取自鄭明典臉書
今年編號第二號熱帶性低氣壓在菲律賓上空形成，它的西側對流爆發，在色調強化雲圖中很顯眼，不過它的旋轉中心在箭頭指的區域，明顯在強對流區之外，表示對流還在組織階段。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，今年編號第二號熱帶性低氣壓在菲律賓上空形成，它的西側對流爆發，不過它的旋轉中心明顯在強對流區之外，表示對流還在組織階段。

至於今天天氣會熱，他說，台灣上空雲量少，風速弱，會熱。不過，東南部到恆春半島要提防強對流胞影響，其他區域在午後也可能有雷陣雨。

氣象局發布高溫資訊，東南風沉降及天氣晴朗炎熱影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。高雄市、屏東縣地區，台南市近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫區域：

橙色燈號（連續3日36度以上）：花蓮縣。

黃色燈號（36度以上）高雄市、屏東縣、台南市。

東南部到恆春半島要提防強對流胞影響，其他區域在午後也可能有雷陣雨。圖／取自鄭明典臉書
東南部到恆春半島要提防強對流胞影響，其他區域在午後也可能有雷陣雨。圖／取自鄭明典臉書

高溫 屏東縣 氣象局 天氣動態

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