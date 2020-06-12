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健保部分給付醫材新制爭議 呂秋遠：健保署管到海邊

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
衛福部健保署針對健保差額給付醫材祭出新制，針對8大類352項民眾自付差額的醫材，訂出民眾負擔上限，8月上路。本報資料照片
衛福部健保署針對健保差額給付醫材祭出新制，針對8大類352項民眾自付差額的醫材，訂出民眾負擔上限，8月上路。本報資料照片

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫材首度祭出管理新制，針對8大類352項民眾自付差額的醫材，訂出民眾負擔上限，8月上路，引起醫界反彈。律師呂秋遠在臉書表示，健保署幹嘛管到海邊去？別再自以為是的壓榨醫療院所與醫療人員，以為自己在替民眾省荷包了。「不然相同的區域，房價也設置上限，大家說好不好？」

呂秋遠說，健保署在國內疫情稍為舒緩後，總算給醫療機構第一份「大禮物」，同時也給了想省錢的民眾更貼近社會主義國家的新政策，也就是：「健保自費醫材8月起設收費上限囉！」

這是什麼意思呢？呂秋遠說，簡單來說，一般看病的時候，同樣的疾病，醫療材料有很多種可以選擇，如果沒錢可以選標準型的器材，品質堪用，不用自費。但如果想選擇好一點的器材，可以部分或完全自費。但現在健保署要求，只要是「健保部分給付、同功能類別的醫材」，就要訂定民眾自費差額上限。更進一步的濃縮版本，就是如果要裝好一點的器材，健保署要求差價要縮小，不要出現同樣器材、但不同醫院，結果收費差距太大的情況。

他說，一般人聽到這個政策，會覺得不錯。畢竟在長庚裝同樣的支架，為什麼跟在台大裝價錢不一樣？健保署制訂上限，至少可以讓某些同樣器材、但在不同醫院實施手術的價差不要這麼誇張，這是好事，不是嗎？

呂秋遠表示，健保署如果能回答這兩個問題，那麼或許就是不錯的事：第一，這項器材，因為健保署壓低價錢，進口商認為價錢太低，不願意進口，以後醫院採購不到，怎麼辦？第二，如果這家醫院原本就想要收取比較高價錢，因為跟別的醫院比起來，這裡的醫師就是技術高明、醫院管理也比較好，但因為價差縮小，醫師不願意繼續使用這種醫材，怎麼辦？

呂秋遠說，在健保署不讓醫院賺錢、不讓廠商賺差價的情況下，有些不錯的原廠藥已經退出台灣市場，健保署認為這叫做「解決藥價黑洞」，逼迫醫院提升議價能力，惹火國外廠商不賣給台灣。現在的情況，則是進一步拿醫療器材開刀，只要這項器材有健保部分給付，就要逼迫醫院降低價格，控制在健保署同意的範圍內。最後的結局，很有可能又是器材廠商退出台灣市場、醫師技術齊一化，或是選擇其他國外不用、台灣還在用的過時器材。

他說，在國人逛醫院、把醫療低價化、市場化的情況下，健保已經高度壓縮醫療人員專業的報酬，這時候卻要透過價差縮小的情況下，讓品質比較好的醫療器材退出市場，再讓技術比較好的醫院被迫縮小價差，以後如果面臨自己或家人，想要使用品質好的器材的情況，這時候應該怎麼辦？

「健保署送的這份大禮物，實在太令人驚嚇」。呂秋遠說，這時候不是應該還給醫療人員加班費、提升原本低落的點數值，怎麼會是開始「為民眾省錢」？不是應該要在維持標準品質的控管下，不要壓制原本已經很不自由的競爭機制？現在進一步向社會主義國家靠攏，表面上看是替民眾砍價，事實上根本就是壓榨醫院的利潤、醫師的收入與民眾的選擇。

呂秋遠說，既然是自費，健保補助也都一樣，不會因為民眾的選擇而浪費健保資源，健保署幹嘛管到海邊去？看病的民眾如果在評估完每家醫院的收費、醫療水準、技術、看病的醫師以後，自然就會根據自己的付費能力，選擇適合的醫院，健保署這種價格管制措施，究竟是幫了誰？

他說，感謝勞苦功高的醫療人員？那就別讓衛福部長陳時中到處行銷城市，好好的思考健保政策比較實際。要調高健保費率都行，但行行好，別再自以為是的壓榨醫療院所與醫療人員，以為自己在替民眾省荷包了。不然相同的區域，房價也設置上限，大家說好不好？

健保 呂秋遠 醫材

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