快訊

影／顏清標換肝不全程遶境 今早偕顏父沙鹿接駕

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往哪飛去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
熱帶性低氣壓在菲律賓呂宋島，向西北移動，時速15公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
熱帶性低氣壓在菲律賓呂宋島，向西北移動，時速15公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站

今晚至明晨鸚鵡颱風將生成。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，熱帶性低氣壓生成，進入南海，未來這一兩天內有機會發展成今年第二號颱風，預期往香港附近接近。

中央氣象局說，熱帶性低氣壓在菲律賓呂宋島，向西北移動，時速15公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

天氣風險管理公司總監賈新興說，等熱帶性低氣壓離開呂宋島陸地，進入溫暖的南海上，預估最快今晚至明晨今年第二號颱風鸚鵡生成，朝廣東省南部飛去，港澳也會受到它外圍環流的影響，就在周日。

中央氣象局說，今、明兩天熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率；南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。

今天金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；今、明兩天東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生的機率；今晚起至明天基隆北海岸、宜蘭、西南部及恆春半島沿海、空曠地區易有8至9級強陣風。

颱風 恆春 南海

延伸閱讀

天氣炎熱午後雷陣雨 彭啟明：周日鋒面接近

梅雨季結束？ 彭啟明：7月5日後較有機會適合颱風發展

6月梅雨條件不佳 賈新興：若有也不比上波滯留鋒強

梅雨鋒面終告一段落 彭啟明：下周轉夏季天氣 上看36度高溫

相關新聞

印尼女童跨海救姊 台灣首開邊境

為了防疫，台灣三月起嚴守國門，但六月二日這天，來自印尼爪哇漁村貧困家庭的母女三人卻獲准入境，直接住進台北榮總，接受抽血檢...

搶救移工 23歲莉娜 不捨5歲妹為她受罪

莉娜年僅二十三歲，來台灣工作才滿一年多，就被診斷出「再生不良性貧血」，所幸在許多陌生人協助下，家人來台，讓她得以骨髓移植...

健保部分給付醫材新制爭議 呂秋遠：健保署管到海邊

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫材首度祭出管理新制，針對8大類352項民眾自付差額的醫材，訂出民眾...

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

今晚至明晨鸚鵡颱風將生成。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，熱帶性低氣壓生成，進入南海，未來這一兩天...

颱風最快今晚生成 吳德榮：恐增強午後對流

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性...

台東5G視訊看診 偏鄉醫療零距離

台東縣政府為提升醫療品質服務，今年5月起與電信業者合作，開辦11個鄉鎮衛生所5G視訊遠距醫療服務。未來，將普及到全縣16...

拖行李箱的醫師 扛器械到宅看牙

台中市牙醫師公會前理事長羅界山20年前推動身心障礙醫療，發現很多偏鄉身障者急需居家醫療，開始到行動不便者住家義診。6年前...

躲避疫情 中彰投居家醫療增加4成

新冠肺炎疫情今年初爆發，台中市、彰化縣和南投縣第一季居家醫療新增人數984人，比去年第四季增加287人，明顯增加41%，...

5招「宅運動」 隨時隨地積骨本

世界衛生組織（WHO）建議，每人每周身體活動量至少做到中度有氧運動150分鐘，但衛福部國健署副署長賈淑麗表示，高達47....

健康你我他╱下田包緊緊 帶農婦四寶

我從小在鄉下飽受蚊蟲叮咬，久了也習以為常。我在家中陽台種滿植物，進出澆水時，三斑家蚊常趁機而入，在都市長大的老公，夏天經...

專業觀點╱選填志願 充分蒐集資訊 再決定未來

選填志願是人生路上的重要時刻，家長與孩子的意見可能相左，有時不慎引起家庭革命。建議開啟溝通前，雙方先體認彼此均為善意，都...

我的經驗／設想孩子未來 別給太大壓力

最近同事的孩子剛考完大考，他成天煩惱孩子考不好，怕影響到未來，因為他內心已經有一條屬於孩子的康莊大道，但走上這條路前，要...

熱門新聞

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

買口罩看過來！康是美100萬片醫用口罩明天門市開賣

11歲少女小露罹癌百日泣訴為什麼是我 記錄片鼓勵病童

擔憂病毒傳人 荷蘭將撲殺37.5萬隻水貂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。