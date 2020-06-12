鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

今晚至明晨鸚鵡颱風將生成。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，熱帶性低氣壓生成，進入南海，未來這一兩天內有機會發展成今年第二號颱風，預期往香港附近接近。

中央氣象局說，熱帶性低氣壓在菲律賓呂宋島，向西北移動，時速15公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

天氣風險管理公司總監賈新興說，等熱帶性低氣壓離開呂宋島陸地，進入溫暖的南海上，預估最快今晚至明晨今年第二號颱風鸚鵡生成，朝廣東省南部飛去，港澳也會受到它外圍環流的影響，就在周日。

中央氣象局說，今、明兩天熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率；南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。

今天金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；今、明兩天東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生的機率；今晚起至明天基隆北海岸、宜蘭、西南部及恆春半島沿海、空曠地區易有8至9級強陣風。