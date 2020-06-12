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颱風最快今晚生成 吳德榮：恐增強午後對流

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颱風最快今晚生成 吳德榮：恐增強午後對流

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓進入南海後，今晚或明晨有發展成輕颱的機率。圖／取自氣象局網站
中央氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓進入南海後，今晚或明晨有發展成輕颱的機率。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓進入南海後，今晚或明晨有發展成輕颱的機率。

他說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式51次模擬顯示，熱帶性低氣壓今天穿過呂宋島，進入南海，周日在香港西方、廣東一帶登陸。但無論是否成颱，對台灣的影響都是間接的，主要是其外圍輸送水氣北上，造成迎風面降雨，亦增強午後對流及其影響範圍。

今天至下周一為晴朗炎熱的天氣，最高溫約在36度左右，要注意防曬、防中暑。今天南方水氣逐漸增多，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨；午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率。北部25至36度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至35度。

明天至下周一南方水氣影響範圍擴大，花東及高屏有局部陣雨；大氣不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率。

下周二至周四水氣減少，大氣也較穩定，各地天氣晴朗、炎如盛夏，午後有局部短暫陣雨或雷雨，大部分在山區，部分平地受到影響；清晨因陸風與西南風有輻合作用，西南部沿海亦偶有局部短暫陣雨的機率。

南海 廣東

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