歷年規模最大！WWDC20線上開發者大會6/23凌晨1點登場

國際疫情未歇，已邁入第31屆的蘋果WWDC全球開發者大會今年轉以虛擬方式進行，但也因為如此，能夠發揮的空間似乎變得更大了，世界各地的開發者可透過網路更方便地集結在一起切磋、互動。

而蘋果稍早也分享了WWDC20大會更詳細的活動內容與舉辦時間，其中令大家非常期待的特別活動Keynote發表會，將在台灣時間6月23日上午1點開始為接下來5天活動揭開序幕，全球民眾可以透過蘋果官網、Apple Developer App、Apple Developer網站、Apple TV App及YouTube一同欣賞來自蘋果總部Apple Park的串流直播，探索今年稍晚將在所有Apple平台上推出的各項精彩創新，預期蘋果將推出iOS 14、iPadOS 14、macOS 10.16、watchOS 7等新一代作業平台更新。

緊接著還有集結蘋果工程主管們親自深入講解iOS、iPadOS、macOS、tvOS與watchOS的最新發展，還有超過100場以上的工程技術暨設計講座，都將透過Apple Developer App與Apple Developer網站提供。Apple Developer Program會員更可提前預約與協助建構Apple平台最新發展的蘋果工程師會面，提供一對一技術指導。

全新Apple Developer Forums將於6月18日重新設計登場，提供開發者社群與1,000多名蘋果工程師交流互動的平台，並於WWDC期間回答問題並參與技術討論。而從6月16日起，蘋果也會揭曉「Swift Student Challenge」的決賽入圍名單，鼓勵世界各地的學生開發者勇於嘗試。