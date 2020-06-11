熱愛自然不畏跋山涉水 女巡山員今年破百人

俗稱巡山員的森林護管員要跋山涉水巡守國有林，在深山遇到暴雨或低溫更是家常便飯，須具備過人體力和意志力，全台上千名護管員超過九成是男性。但現在愈來愈多熱愛自然、不怕體力活的女性加入護山行列，女護管員人數逐年增加，今年更突破百人。

林務局人事室主任吳秋瑰指出，三年前女護管員只有89人，去年增加到98人，今年更有104人，占全體護管員比率從8.7%提升至9.8%。

「深山勤務一趟五、六天，無法洗澡又髒又臭，下山後整個人就像一條煙燻培根。」羅東林區管理處台北工作站護管員吳致儀說，她就讀森林系，因為喜愛山林才報考護管員，順利通過體力測驗，背20公斤重物在9分半內跑完一千公尺，至今擔任八年護管員。

吳致儀表示，有次行經陡峭山壁，沿路一直有小碎石掉落，沒想到石頭愈掉愈大，她「腎上腺素激增、瘋狂往前奔」，2秒後一塊巨大石頭重重掉落在她剛剛站立的地方，與死神擦身而過，「這樣的風險一直存在我們的日常。」

吳致儀說，林業工作長時間待在山上，夥伴連結關係緊密，她認識的女巡山員能做的都不比男生少，韌度很強。

但吳致儀認為，護管員工作最辛苦的地方不是體力，還要面對很多私人占用國有林地的糾紛，尤其在台北站面對很多這種事，除了要有豐富的生態知識以外，還要瞭解更多法規、政策面向，才能用專業角度和民眾溝通。

新竹林區管理處烏來工作站護管員陳昱茹也工作八年，經常出深山勤務，每次上山都要背15公斤以上的食物、裝備、睡袋、調查工具等用品，有時山上住宿地方離水源較遠，還要背水上山。

陳昱茹說，護管員經常要走沒人走過的路徑，沿路總是很多茂盛雜草跟植物，常常遇到有刺的黃藤、懸鉤子，「走一趟滿身都是刮傷」，就算穿長袖衣物也沒用。

陳昱茹表示，八年前剛擔任護管員時，女生真的比較稀少，早期有一次跟當地人接觸，還被質疑「怎麼有女生當護管員」，不過現在加入的女性愈來愈多，已經不是稀奇的事了。