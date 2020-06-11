快訊

北京紀念在台犧牲的共諜 還有很多人隱姓埋名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱愛自然不畏跋山涉水 女巡山員今年破百人

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
羅東林區管理處台北工作站護管員吳致儀。圖／吳致儀提供
羅東林區管理處台北工作站護管員吳致儀。圖／吳致儀提供

俗稱巡山員的森林護管員要跋山涉水巡守國有林，在深山遇到暴雨或低溫更是家常便飯，須具備過人體力和意志力，全台上千名護管員超過九成是男性。但現在愈來愈多熱愛自然、不怕體力活的女性加入護山行列，女護管員人數逐年增加，今年更突破百人。

林務局人事室主任吳秋瑰指出，三年前女護管員只有89人，去年增加到98人，今年更有104人，占全體護管員比率從8.7%提升至9.8%。

「深山勤務一趟五、六天，無法洗澡又髒又臭，下山後整個人就像一條煙燻培根。」羅東林區管理處台北工作站護管員吳致儀說，她就讀森林系，因為喜愛山林才報考護管員，順利通過體力測驗，背20公斤重物在9分半內跑完一千公尺，至今擔任八年護管員。

吳致儀表示，有次行經陡峭山壁，沿路一直有小碎石掉落，沒想到石頭愈掉愈大，她「腎上腺素激增、瘋狂往前奔」，2秒後一塊巨大石頭重重掉落在她剛剛站立的地方，與死神擦身而過，「這樣的風險一直存在我們的日常。」

吳致儀說，林業工作長時間待在山上，夥伴連結關係緊密，她認識的女巡山員能做的都不比男生少，韌度很強。

但吳致儀認為，護管員工作最辛苦的地方不是體力，還要面對很多私人占用國有林地的糾紛，尤其在台北站面對很多這種事，除了要有豐富的生態知識以外，還要瞭解更多法規、政策面向，才能用專業角度和民眾溝通。

新竹林區管理處烏來工作站護管員陳昱茹也工作八年，經常出深山勤務，每次上山都要背15公斤以上的食物、裝備、睡袋、調查工具等用品，有時山上住宿地方離水源較遠，還要背水上山。

陳昱茹說，護管員經常要走沒人走過的路徑，沿路總是很多茂盛雜草跟植物，常常遇到有刺的黃藤、懸鉤子，「走一趟滿身都是刮傷」，就算穿長袖衣物也沒用。

陳昱茹表示，八年前剛擔任護管員時，女生真的比較稀少，早期有一次跟當地人接觸，還被質疑「怎麼有女生當護管員」，不過現在加入的女性愈來愈多，已經不是稀奇的事了。

陳昱茹說，女性在山上容易因生理需求感到困擾，尤其護管員工作本身就很辛苦，但山上生活非常放鬆，至今從未浮現退縮的念頭，「守護山林的意志從未被消磨掉」。

新竹林區管理處烏來工作站護管員陳昱茹（左2）。圖／陳昱茹提供
新竹林區管理處烏來工作站護管員陳昱茹（左2）。圖／陳昱茹提供
新竹林區管理處烏來工作站護管員陳昱茹。圖／陳昱茹提供
新竹林區管理處烏來工作站護管員陳昱茹。圖／陳昱茹提供

延伸閱讀

約僱巡山員7月起月薪破3萬 最高可達4.5萬

花蓮教育處長涉弊遭聲押 徐榛蔚：全力協助

政院拍板本薪最高加到4.5萬元 巡山員：非常開心

森林巡山員加薪了！起薪突破3萬 逐級晉升可達4.5萬元

相關新聞

威力彩今頭獎再摃龜 下周一頭獎上看7.9億元

威力彩連續34槓後，今晚威力彩頭獎累積金額7.4億元。台彩今晚間表示，今晚頭獎未開出，創下連35摃紀錄，下期6月15日頭...

熱愛自然不畏跋山涉水 女巡山員今年破百人

俗稱巡山員的森林護管員要跋山涉水巡守國有林，在深山遇到暴雨或低溫更是家常便飯，須具備過人體力和意志力，全台上千名護管員超...

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

衛福部健保署針對健保差額給付醫材祭出新制，針對8大類352項民眾自付差額的醫材，訂出民眾負擔上限，8月上路，引起醫界反對...

人道救援1／疫情下台灣打開邊境 女童飄洋過海救姊

為了防疫，台灣從3月中就嚴守國門，外國人不得入境，但在6月2日這天，來自印尼爪哇漁村(Indramayu)貧困家庭的母女...

自費醫材設上限？健保署：僅針對自付差額醫材

衛福部健保署近日針對八大類醫材訂定差額收費上限，引發醫界不滿。衛福部健保署澄清，這項新制的規範對象是「民眾自付差額特材」...

台鐵車廂溜逸「無人駕駛」4公里 運安會決定介入調查

台鐵昨在新左營站發生「溜逸」事件，貨物列車調車時，一輛守車（掛在貨車尾部的工作車廂）往南向下溜逸四公里遠，調度員發現後立...

人道救援5／跟莉娜走一趟醫院 改寫TaiwanCanHelp定義

今年23歲的莉娜在2018年初次來台中當看護，她全年無休，即便單獨外出採買，最多20分鐘就回到雇主家。莉娜工作一年多不曾...

黃子韜穿的愛心鱷魚Polo衫好可愛喔 想要LACOSTE口罩

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未止歇，LACOSTE以履行企業社會責任的初心抗疫，製造了20萬個愛心防護口罩，緩解口...

人道救援4／想起自己的小舅 醫師伸援與莉娜一起努力

今年23歲的莉娜從印尼小鎮初次來到台灣擔任家庭看護，分擔家庭壓力，不料卻罹患「再生性不良貧血」，須盡快做骨髓移植，而治癒...

人道救援2／異鄉染重病 莉娜掛記的卻不是自己

莉娜年僅23歲，來台灣工作才滿一年多，就被診斷出「再生不良性貧血」，所幸透過許多人的協助，終於得到骨髓移植的救命機會。但...

人道救援3／嚴重再生性不良貧血 不移植就等死

骨髓是人體內的造血工廠，不論是紅血球、白血球和血小板都由這個工廠製造；「再生性不良貧血就是骨髓不長細胞了。」莉娜的主治醫...

龜車退散！蘇花改、南迴改多路段6月20日起速限升至70公里

交通部公路總局今（11）日指出，經過清明連假試辦後，公路總局決定自6月20日起，將蘇花改、南迴改多個路段，從原本速限為時...

熱門新聞

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

11歲少女小露罹癌百日泣訴為什麼是我 記錄片鼓勵病童

上午9時38分 宜蘭外海規模5.2有感地震

擔憂病毒傳人 荷蘭將撲殺37.5萬隻水貂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。