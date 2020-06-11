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人道救援5／跟莉娜走一趟醫院 改寫TaiwanCanHelp定義

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠／台北即時報導
莉娜（中）在通譯莉莉（右一）的陪同下就醫，與醫師溝通更順暢。記者邱宜君／攝影
莉娜（中）在通譯莉莉（右一）的陪同下就醫，與醫師溝通更順暢。記者邱宜君／攝影

今年23歲的莉娜在2018年初次來台中當看護，她全年無休，即便單獨外出採買，最多20分鐘就回到雇主家。莉娜工作一年多不曾生病，直到去年10月因「再生性不良性貧血」發病，才初次就醫，過程驚嚇不安，差點以負債和遣返收場。所幸「台灣國際勞工協會（TIWA）」伸出援手。

莉娜治療雖棘手，但就醫時有通譯陪伴，又遇到暖心為她設想的北榮小兒血液腫瘤科醫師顏秀如，莉娜才開始有安心就醫的感覺。

莉娜說，發病當時是仲介陪同就醫，在加護病房三天是最害怕的時光，因為不能下床，聽不懂醫護人員的話，不了解為什麼要接受許多醫療處置，也不知道自己得什麼病。即便什麼都不清楚，乖巧的莉娜還是相信仲介，回雇主家收拾行李，準備回印尼。直到仲介拿出一張空白借據要她簽名，莉娜才產生疑慮，進而透過朋友，找到TIWA協助。

TIWA工作人員吳靜如說，當時莉娜已被仲介帶到勞工局，進入遣返前最後驗證流程，但還不知道她到底生了什麼病，診斷尚未確定。TIWA向勞工單位提議召開協調會，為莉娜爭取確診的機會及轉換雇主因病暫停的時間，接受治療，後續回診也有吳靜如和TIWA的印尼語通譯莉莉陪同，醫師和莉娜間的溝通，及時建立了一座橋樑。

每次回診，從抽血、門診、輸血，莉娜等三人都要在醫院裡跑好幾站，連看得懂標示的台灣人吳靜如都快迷路了，不懂中文的莉娜，竟然從不迷路。莉娜說，因為所有標示文字對她都是無字天書，所以她在心裡默默記下，醫院不同空間的牆壁顏色、擺飾、窗外景像，作為自己心裡的路標。

TIWA透過關切外籍看護的醫學生社團「Rumaku志工團」，找到台北榮總小兒血液腫瘤科主治醫師顏秀如，是莉娜這段治療之旅的關鍵人物。莉娜說，先前在台中就醫的時候，醫師只叫她回去休養，但顏醫師卻跟她說：「妳先治療好，再看看是要留下來，還是要回去。」這樣對於病人自主的尊重，是每個病人就醫基本權益，身為外籍移工的莉娜，卻第一次感受到。

Rumaku志工團的劉姓實習醫師表示，莉娜相對幸運，因為有更多人被「漏接」，移工一旦有影響工作的疾病，就會被「踢」回去，負傷回國又賠掉仲介費。即便他們和台灣人一樣有健保身份，也是「同卡不同命」，第一線醫療現場屢屢看到，移工連「被當作一般人看待」，都很困難。

「如果健康是基本人權，移工的健康不能仰賴雇主或民間團體的善心。」劉醫師說，移工隻身來台，沒有家庭支持，醫療體系沒有完整考量移工健康需求、通譯嚴重不足，就醫困難重重，這是政府、醫療體系、醫學教育、職業安全及勞動主管機關，都應該共同面對並且積極處理的，「這才是真正的Taiwan can help。」

通譯莉莉（右）陪著莉娜（左）去抽血。記者邱宜君／攝影
通譯莉莉（右）陪著莉娜（左）去抽血。記者邱宜君／攝影

醫師 移工

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