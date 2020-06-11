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黃子韜穿的愛心鱷魚Polo衫好可愛喔 想要LACOSTE口罩
新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未止歇，LACOSTE以履行企業社會責任的初心抗疫，製造了20萬個愛心防護口罩，緩解口罩供應問題，此外，自6月12日起，正式推出L.12.12 Polo Merci限量公益系列及防護口罩，愛心鱷魚暖意滿滿。
截至今年3月止，由LACOSTE員工和防疫志工在法國、阿根廷的工廠，總共生產超過20萬個愛心防護口罩，第一時間捐給迫切需要防護用品的相關機關或地方團體。延續此精神，LACOSTE以旗下經典白色L.12.12型號的Polo衫打造Polo Merci限量系列，落在心臟位置的鱷魚Logo圈起一顆愛心，也彰顯LACOSTE「心有猛鱷」精神，藉由這個愛心鱷魚，傳遞勇者無懼的正向力量，也是向抗疫英雄致敬的暖意，銷售稅後收入全數將捐贈至公益組織，協助防疫。
除了限定Polo衫，LACOSTE同時也生產了同系列口罩，材質是和LACOSTE L.12.12 Polo衫相同的小凸紋網眼布料，獨特的透氣排汗機能布料，是可重復使用、機洗及低溫烘乾20次的環保口罩，口罩左上方繡有經典鱷魚Logo，推出純潔白、時尚黑、海軍藍、天空藍及熱血紅等5個顏色，每銷售一個口罩LACOSTE就捐贈3歐元（約台幣103元）至LACOSTE基金支持抗疫行動，品牌也由亞太區代言人黃子韜演繹此公益系列。
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