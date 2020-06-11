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黃子韜穿的愛心鱷魚Polo衫好可愛喔 想要LACOSTE口罩

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
LACOSTE品牌也由亞太區代言人黃子韜演繹此系列。圖／LACOSTE提供
LACOSTE品牌也由亞太區代言人黃子韜演繹此系列。圖／LACOSTE提供

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未止歇，LACOSTE以履行企業社會責任的初心抗疫，製造了20萬個愛心防護口罩，緩解口罩供應問題，此外，自6月12日起，正式推出L.12.12 Polo Merci限量公益系列及防護口罩，愛心鱷魚暖意滿滿。

截至今年3月止，由LACOSTE員工和防疫志工在法國、阿根廷的工廠，總共生產超過20萬個愛心防護口罩，第一時間捐給迫切需要防護用品的相關機關或地方團體。延續此精神，LACOSTE以旗下經典白色L.12.12型號的Polo衫打造Polo Merci限量系列，落在心臟位置的鱷魚Logo圈起一顆愛心，也彰顯LACOSTE「心有猛鱷」精神，藉由這個愛心鱷魚，傳遞勇者無懼的正向力量，也是向抗疫英雄致敬的暖意，銷售稅後收入全數將捐贈至公益組織，協助防疫。

除了限定Polo衫，LACOSTE同時也生產了同系列口罩，材質是和LACOSTE L.12.12 Polo衫相同的小凸紋網眼布料，獨特的透氣排汗機能布料，是可重復使用、機洗及低溫烘乾20次的環保口罩，口罩左上方繡有經典鱷魚Logo，推出純潔白、時尚黑、海軍藍、天空藍及熱血紅等5個顏色，每銷售一個口罩LACOSTE就捐贈3歐元（約台幣103元）至LACOSTE基金支持抗疫行動，品牌也由亞太區代言人黃子韜演繹此公益系列。

LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列紅線愛心經典白Polo衫，價格店洽。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列紅線愛心經典白Polo衫，價格店洽。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列天空藍口罩，480元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列天空藍口罩，480元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE品牌也由亞太區代言人黃子韜演繹此系列。圖／LACOSTE提供
LACOSTE品牌也由亞太區代言人黃子韜演繹此系列。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列時尚黑口罩，480元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列時尚黑口罩，480元。圖／LACOSTE提供
愛心鱷魚Logo正是落在心臟的位置，也彰顯著LACOSTE「心有猛鱷」精神。圖／LACOSTE提供
愛心鱷魚Logo正是落在心臟的位置，也彰顯著LACOSTE「心有猛鱷」精神。圖／LACOSTE提供
LACOSTE亞太區代言人黃子韜演繹L.12.12 Polo Merci系列。圖／LACOSTE提供
LACOSTE亞太區代言人黃子韜演繹L.12.12 Polo Merci系列。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列紅線愛心經典白Polo衫，價格店洽。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列紅線愛心經典白Polo衫，價格店洽。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列純潔白口罩，480元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列純潔白口罩，480元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列海軍藍口罩，480元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列海軍藍口罩，480元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列熱血紅口罩，480元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L.12.12 Polo Merci系列熱血紅口罩，480元。圖／LACOSTE提供

口罩 愛心 鱷魚

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