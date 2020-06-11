人道救援4／想起自己的小舅 醫師伸援與莉娜一起努力

今年23歲的莉娜從印尼小鎮初次來到台灣擔任家庭看護，分擔家庭壓力，不料卻罹患「再生性不良貧血」，須盡快做骨髓移植，而治癒的最大機會是兩個年幼妹妹飄洋過海來台配對。

然而適逢防疫期間，國門嚴守，但在民間團體、立法委員、台印兩國相關部門人員以及收治莉娜的台北榮總努力下，6月2日這天，莉娜的媽媽和妹妹三人終於順利來台。其中，莉娜的主治醫師顏秀如是重要推手。

一開始莉娜是去年10月發現生理期流血不止，持續20幾天才緊急就醫並住院輸血。但當時僅判定「疑似」再生性不良貧血，還未確診，勞工局和仲介就急著要遣返莉娜。

所幸台灣國際勞工協會（TIWA）發現此個案，且找到願意幫莉娜確診的醫師，也就是北榮小兒血液腫瘤科主治醫師顏秀如。

由於面對莉娜，不僅是確診這麼簡單，後續衍伸的醫療相關問題，包括醫療費用、骨髓移植配對，甚至每次回診的翻譯溝通，每一個關卡都讓許多醫師打退堂鼓。但顏秀如不僅為莉娜做詳細的診斷，也幫忙搜集各項資料，協助莉娜申請家人來台。

之所以這麼願意幫忙，或許與顏秀如的小舅在中學時期便因為這個疾病而過世有關。顏秀如說，過去曾聽母親說過小舅因為再生性不良貧血，必須一直買血、輸血；但儘管一直輸血也無法治癒這個疾病，後來不幸過世。

但顏秀如表示，隨著醫療進步，再生性不良貧血已有機會透過骨髓移植治癒，因此當她看到莉娜還這麼年輕，再回想到自己的小舅，便覺得「難道要放棄治療讓莉娜等死嗎？」

除了自身經驗，顏秀如表示，因為深受TIWA的感動。她說，當莉娜被TIWA帶到診間時，因為看到團體裡的人想盡各種方式協助莉娜解決問題，不僅帶來通譯、幫忙籌錢、處理各項手續。

「我以前都不知道有人，會為了另外一群人這麼努力」，因此顏秀如決定也「一起努力」。

由於顏秀如過去曾接過自越南來就診的病人，因此了解外籍病患可能面對骨髓配對問題，也知道國際醫療行政流程可能面臨的難關。有了心理準備，因此與院方請求協助、與行政部門溝通時，顏秀如在提供給相關部門的文獻、資料上也都盡力準備齊全，以加速救援腳步。

而看診時最大的難題—「語言障礙」，好在也有TIWA每次都有專人和翻譯陪同，省卻不少時間。